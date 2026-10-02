Ο Άρης μόλις ξεκίνησε ένα ακόμη από τα ταξίδια του γύρω από τον ήλιο, που κρατούν 22 ολόκληρους μήνες.

Το αρειανό νέο έτος άλλαξε επίσημα την 30η Σεπτεμβρίου στις 11:16 π.μ. ώρα Ελλάδας, όταν ο Κόκκινος Πλανήτης άρχισε και πάλι το σχεδόν 687 γήινων ημερών ταξίδι του γύρω από τον ήλιο.

Αν ήσουν Αρειανός, βέβαια δεν θα χρησιμοποιούσες γήινες ημέρες. Μια μέρα στον Άρη, ή αλλιώς «sol», διαρκεί 24 ώρες και 39 λεπτά - ο χρόνος που χρειάζεται ο Κόκκινος Πλανήτης για να πραγματοποιήσει μία πλήρη περιστροφή. Ένα αρειανό έτος διαθέτει 668 sols.

Η 30ή Σεπτεμβρίου ως Πρωτοχρονιά στον Άρη αποτελεί κάπως ανθρώπινη κατασκευή: οι αστρονόμοι την επέλεξαν επειδή η 30ή Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί τη βόρεια ισημερία, όταν ξεκινά η άνοιξη στο βόρειο ημισφαίριο του Άρη και το φθινόπωρο στο νότιο.

«Όπως η Γη, έτσι και ο Άρης έχει τέσσερις εποχές - χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο», δήλωσαν αξιωματούχοι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) σε ανάρτησή τους σχετικά με το αρειανό νέο έτος. «Σε αντίθεση με τις εποχές της Γης, όμως, οι εποχές στον Άρη δεν έχουν ίδια διάρκεια λόγω της πιο ελλειπτικής τροχιάς του πλανήτη [...] Η αξονική κλίση του πλανήτη έχει ως αποτέλεσμα το βόρειο ημισφαίριο να δέχεται περισσότερο ηλιακό φως κατά το βόρειο καλοκαίρι, και το νότιο ημισφαίριο να δέχεται περισσότερο ηλιακό φως κατά τον βόρειο χειμώνα».

Οι παράξενες εποχές στον Άρη έχουν μια ακόμη συνέπεια: τη σκόνη. Στο δεύτερο μισό του αρειανού έτους, ο Κόκκινος Πλανήτης πλησιάζει στον ήλιο και η ατμόσφαιρά του θερμαίνεται. Η ζέστη φέρνει σκόνη, καθώς οι άνεμοι ανασηκώνουν σωματίδια από το επιφανειακό στρώμα του εδάφους.

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Οι καθημερινές συνθήκες στον Άρη είναι επίσης σκληρές, ανεξάρτητα από την εποχή. Τα μεσημέρια του καλοκαιριού, για παράδειγμα, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 0 και 60 βαθμών Κελσίου, ενώ τον χειμώνα ο υδράργυρος πέφτει έως και τους -110 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: space.com