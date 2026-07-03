Μια ερευνητική ομάδα ανέπτυξε μια σειρά νέων θεραπειών που προτρέπουν τις γηρασμένες ή κατεστραμμένες αρθρώσεις να επιδιορθωθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με μελέτες σε ζώα.

Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια από τις πιο συχνές και πιο δύσκολες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, με τις διαθέσιμες θεραπείες να περιορίζονται σήμερα κυρίως στην ανακούφιση του πόνου ή, στα προχωρημένα στάδια, στην αντικατάσταση της άρθρωσης.

Μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόλντερ, το CU Anschutz και το Colorado State University υποστηρίζει ότι ίσως βρήκε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο.

Αντί να αντιμετωπίζει τα συμπτώματα, βοηθά την ίδια την άρθρωση να αναγεννηθεί.

Κατάφεραν να αντιστρέψουν τα σημάδια της οστεοαρθρίτιδας

Οι επιστήμονες ανέπτυξαν δύο πειραματικές αναγεννητικές θεραπείες που, σε προκλινικές δοκιμές σε ζώα, κατάφεραν να αντιστρέψουν τα σημάδια της οστεοαρθρίτιδας και να αποκαταστήσουν την υγεία των αρθρώσεων μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Η πρόοδος ήταν τόσο ενθαρρυντική ώστε η ομάδα εξασφάλισε τη συνέχιση της χρηματοδότησής της από την αμερικανική Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H), στο πλαίσιο του προγράμματος NITRO (Novel Innovations for Tissue Regeneration in Osteoarthritis), με συνολικό προϋπολογισμό που μπορεί να φτάσει τα 33,5 εκατομμύρια δολάρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Μέσα σε δύο χρόνια περάσαμε από μια φιλόδοξη ιδέα στην ανάπτυξη θεραπειών που απέδειξαν σε ζωικά μοντέλα ότι μπορούν να αντιστρέψουν την οστεοαρθρίτιδα», δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας Stephanie Bryant, καθηγήτρια Χημικής και Βιολογικής Μηχανικής στο CU Boulder. Όπως εξηγεί, ο στόχος δεν είναι απλώς η ανακούφιση του πόνου ή η επιβράδυνση της νόσου, αλλά η οριστική αντιμετώπισή της.

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Τρίτη συχνότερη νόσος στις ΗΠΑ

Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί την τρίτη συχνότερη νόσο στις ΗΠΑ και επηρεάζει περίπου έναν στους έξι ανθρώπους άνω των 30 ετών παγκοσμίως. Η πάθηση προκαλεί σταδιακή φθορά του χόνδρου που προστατεύει τα οστά στις αρθρώσεις, οδηγώντας με την πάροδο του χρόνου σε βλάβες και στα ίδια τα οστά, αλλαγές στη δομή της άρθρωσης και ολοένα μεγαλύτερο πόνο κατά την κίνηση. Παρά την έκταση του προβλήματος, σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία που να αποκαθιστά τις βλάβες.

Οι ερευνητές ακολουθούν δύο διαφορετικές θεραπευτικές στρατηγικές.

Η πρώτη αξιοποιεί ένα ήδη εγκεκριμένο από τον αμερικανικό FDA φάρμακο, το οποίο όμως χορηγείται με έναν νέο τρόπο. Η ομάδα ανέπτυξε ένα κατοχυρωμένο με πατέντα σύστημα μικροσωματιδίων που εγχέεται απευθείας στην άρθρωση και απελευθερώνει σταδιακά το φάρμακο για αρκετούς μήνες, παρατείνοντας έτσι τη θεραπευτική του δράση χωρίς επαναλαμβανόμενες ενέσεις.

Η δεύτερη προσέγγιση απευθύνεται σε ασθενείς με πιο εκτεταμένες βλάβες στον χόνδρο ή στα οστά. Πρόκειται για ένα βιοϋλικό που περιέχει ειδικά σχεδιασμένες πρωτεΐνες και τοποθετείται αρθροσκοπικά στο σημείο της βλάβης. Το υλικό στερεοποιείται μέσα στην άρθρωση και λειτουργεί ως πλατφόρμα που προσελκύει τα ίδια τα προγονικά κύτταρα του οργανισμού, ενεργοποιώντας τους φυσικούς μηχανισμούς επούλωσης και αναγέννησης των ιστών.

Τι έδειξαν οι δοκιμές σε ζώα

Τα αποτελέσματα στις προκλινικές δοκιμές ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Στα ζώα με οστεοαρθρίτιδα ή τραυματισμούς των αρθρώσεων, μία μόνο ένεση ήταν αρκετή ώστε οι αρθρώσεις να επανέλθουν σε υγιή κατάσταση μέσα σε τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες. Αντίστοιχα, το βιοϋλικό που χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση ελλειμμάτων στον χόνδρο και στα οστά οδήγησε, σύμφωνα με την Bryant, σε πλήρη αναγέννηση και επιδιόρθωση των βλαβών.

Η ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι οι θεραπείες εμφάνισαν αναγεννητική δράση και σε ανθρώπινα κύτταρα που συλλέχθηκαν από ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονταν σε χειρουργική αντικατάσταση άρθρωσης, ένα εύρημα που ενισχύει την αισιοδοξία ότι τα αποτελέσματα μπορεί να μεταφραστούν και στον άνθρωπο.

Πρόγραμμα NITRO

Το πρόγραμμα NITRO ήταν το πρώτο που εγκαινίασε η ARPA-H, με αποστολή την ανάπτυξη ελάχιστα επεμβατικών θεραπειών που θα μπορούν να αναγεννούν πλήρως τις κατεστραμμένες αρθρώσεις.

Η χρηματοδότηση των 33,5 εκατομμυρίων δολαρίων είχε εξαρχής δοθεί υπό την προϋπόθεση ότι η πρώτη φάση της έρευνας θα απέφερε θετικά αποτελέσματα. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή της, η ομάδα πέρασε πλέον στη δεύτερη φάση του προγράμματος.

Οι ερευνητές οραματίζονται ένα μέλλον στο οποίο ασθενείς με πρώιμη οστεοαρθρίτιδα θα μπορούν να λαμβάνουν μία οικονομικά προσιτή εφάπαξ θεραπεία που θα διατηρεί τις αρθρώσεις τους υγιείς για χρόνια. Παράλληλα, όσοι εμφανίζουν εντοπισμένες βλάβες στον χόνδρο ή στα οστά θα μπορούσαν να υποβάλλονται σε αποκατάσταση του ιστού ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας σύντομης επίσκεψης στο ιατρείο, με ταχεία ανάρρωση.

Τα αποτελέσματα των προκλινικών μελετών αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα μέσα στη χρονιά σε επιστημονικό περιοδικό.

Παράλληλα, η ερευνητική ομάδα έχει ήδη ιδρύσει τη Renovare Therapeutics Inc., με στόχο την εμπορική ανάπτυξη της τεχνολογίας και την επιτάχυνση της μετάβασής της στην κλινική πράξη.

Πηγή: CU Bulder