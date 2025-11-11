Η απονομή του μεταλλίου θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026 στο Ετήσιο Συνέδριο της EGU στη Βιέννη

Ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος, με εξέχων έργο στον τομέα της μελέτης των Φυσικών Καταστροφών, θα τιμηθεί με το ανώτατο μετάλλιο Sergey Soloviev από την Ευρωπαϊκή Γεωεπιστημονική Ένωση (EGU), σε αναγνώριση της σημαντικής του επιστημονικής προσφοράς.

Το μετάλλιο αυτό, το οποίο φέρει το όνομα του σπουδαίου σεισμολόγου και μελετητή των τσουνάμι Sergey Soloviev, απονέμεται σε επιστήμονες που ξεχωρίζουν για το έργο τους στη μελέτη των φυσικών κινδύνων και των φαινομένων που σχετίζονται με τους σεισμούς, τα τσουνάμι και άλλες φυσικές καταστροφές.

Η τιμή αυτή έχει για τον Παπαδόπουλο διπλή σημασία, καθώς είχε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει και να συνεργαστεί προσωπικά με τον S. Soloviev, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και γνώση που σημάδεψε την επιστημονική του πορεία. Η απονομή του μεταλλίου θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026, στο Ετήσιο Συνέδριο της EGU στη Βιέννη, όπου αναμένονται περίπου 20.000 επιστήμονες από όλο τον κόσμο, καθιστώντας την εκδήλωση σημείο συνάντησης κορυφαίων γεωεπιστημόνων και επιστημονικών διαλόγων.

Η βράβευση του Παπαδόπουλου αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της Ελλάδας στο διεθνές επιστημονικό στερέωμα και επισφραγίζει τη διαχρονική συμβολή του στη μελέτη των φυσικών κινδύνων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιστημονικής αριστείας για την προστασία των κοινωνιών από τις φυσικές καταστροφές.

Η ανάρτηση του καθηγητή Παπαδόπουλου

«'Οταν σε βραβεύουν επιστήμονες, ιδίως από το διεθνές στερέωμα, η χαρά είναι μεγάλη. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Γεωεπιστημονικής Ένωσης #EuropeanGeosciencesUnion (EGU) ότι μου απομένεται το ανώτατο "Μετάλλιο Sergey Soloviev", που έχει θεσπίσει για την επιστημονική προσφορά στη μελέτη των Φυσικών Κινδύνων, μου δίνει διπλή χαρά γιατί ο S. Soloviev υπήρξε σπουδαίος σεισμολόγος και επιστήμων των τσουνάμι και είχα τη μεγάλη τιμή να τον γνωρίσω και συνεργαστώ μαζί του. Ραντεβού για την απονομή το Μάιο του 2026 στο Ετήσιο Συνέδριο της EGU στη Βιέννη, όπου αναμένονται περί του 20.000 επιστήμονες από όλο τον κόσμο.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pF6BzJyX8WSdroMbgbgVPeVoQiEU9MDHdznG6LQ3aFzWQMxvymmWZcJMDfS8kANol&id=100014233710134}