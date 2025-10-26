Ένας σύγχρονος βιομηχανικός κόμβος στη φιλοσοφία «test-before-invest» εγκαινιάστηκε πρόσφατα στο Κορωπί, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Οι επιχειρήσεις συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε χώρους δοκιμών, σε εξοπλισμό και σε τεχνογνωσία ώστε να μπορέσουν να πειραματιστούν, να επαληθεύσουν και να προσαρμόσουν καινοτόμες λύσεις πριν επενδύσουν σε αυτές.

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει ο νέος χώρος «TEST BEFORE INVEST FACILITY», που ίδρυσε και εγκαινίασε πρόσφατα το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών (ΕΜΠ) στο Κορωπί.

Τα εργαστήριά του γέμισαν την περασμένη βδομάδα με παρουσιάσεις, επιδείξεις τεχνολογιών και πιλοτικές δοκιμές που ανέδειξαν το δυναμικό της ελληνικής έρευνας και καινοτομίας. Η τεχνολογία του μέλλοντος, ρομποτικά συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη, έξυπνοι αισθητήρες και εμβυθιστικά περιβάλλοντα συνεργασίας συνθέτουν έναν χώρο, όπου η καινοτομία δοκιμάζεται στην πράξη.

Το «TEST BEFORE INVEST FACILITY» είναι μια πρωτοβουλία της Ερευνητικής Ομάδας I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ και φιλοξενεί εργαστήρια διεθνών προδιαγραφών και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για εφαρμογές Industry 5.0. Σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει υψηλού επιπέδου βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, στεγάζοντας τις πιλοτικές δραστηριότητες περισσότερων από 200 ερευνητών του Ινστιτούτου, αλλά και για να φέρει πιο κοντά την επιστημονική γνώση με την αγορά και τις ελληνικές επιχειρήσεις.

«Στην Ελλάδα, παρά τη διενέργεια εξαιρετικής ερευνητικής δραστηριότητας από υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα στη μεταφορά της γνώσης και της τεχνολογίας στην παραγωγή. Οραματιστήκαμε τη δημιουργία του “TEST BEFORE INVEST FACILITY” για να καλύψουμε ακριβώς αυτό το κενό, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και βιομηχανικής εφαρμογής. Ο χώρος προσφέρει ένα ασφαλές, ευέλικτο και ρεαλιστικό περιβάλλον όπου η επιστημονική γνώση μετατρέπεται σε απτά αποτελέσματα, δίνοντας στις ελληνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μειώσουν το ρίσκο, να καινοτομήσουν ταχύτερα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους», τόνισε ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ και εμπνευστής αυτής της πρωτοβουλίας.

«Με το TEST BEFORE INVEST FACILITY, το ΕΠΙΣΕΥ κάνει πράξη μια διαδρομή ετών για τη μετάβαση από την έρευνα στην πράξη και την ουσιαστική της διασύνδεση με τη βιομηχανία», σχολίασε με τη σειρά του ο ομότιμος καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς, Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ.

Η υποδομή εξοπλίστηκε και λειτουργεί με κεφάλαια του Ινστιτούτου για να φιλοξενήσει ερευνητές από διαφορετικά πεδία και να ενθαρρύνει τη δημιουργία και την ανταλλαγή ιδεών. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή στους φοιτητές του ΕΜΠ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώση και την έρευνα μέσα σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες.

Η θέση του «TEST BEFORE INVEST FACILITY» σε στρατηγική βιομηχανική περιοχή, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του και τον επαρκή χώρο, επιτρέπει τη διεξαγωγή δοκιμών μεγάλης κλίμακας και την εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού σε συνθήκες που προσομοιάζουν την πραγματική παραγωγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους πρώτους κιόλας μήνες λειτουργίας, ο χώρος φιλοξενεί τον τεχνοβλαστό του ΕΠΙΣΕΥ ‘CogniSensus’ που αναπτύσσει τεχνολογίες αισθητήρων, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματισμού για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα, ενώ έχει ήδη αναπτυχθεί συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την εταιρεία ΗΡΑΚΛΗΣ για την εφαρμογή IMMERGE, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μάθε να το κάνεις σωστά».