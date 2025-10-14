Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με ελεύθερη είσοδο.

Αν θέλετε να κατανοήσετε το σύμπαν, χωρίς μαθηματικά, μόνο με περιέργεια, «Το Μικρό και το Τυχαίο», μία ημερίδα που διοργανώνουν ο Δημόκριτος, το Πανεπιστήμιο Πατρών, και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι η απάντηση.

Η ημερίδα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα: των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της Διεθνούς Κβαντικής Χρονιάς 2025 ημερίδα για όσους θέλουν να κατανοήσουν τα μυστήρια του σύμπαντος.

Πρόκειται για μία ημερίδα αφιερωμένη σε μια από τις μεγαλύτερες δημιουργίες του ανθρώπινου νου. «Φανταστείτε να μπορείτε να καταλάβετε τις δυνάμεις που διαμορφώνουν την πραγματικότητα γύρω σας» αναφέρει η διοργάνωση.

Η ημερίδα θα γίνει το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με ελεύθερη είσοδο.

Εκεί διακεκριμένοι επιστήμονες και στελέχη νεοφυών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας θα απαντήσουν με εύληπτο και διασκεδαστικό τρόπο: τι σημαίνει «κβαντικό»;

τι είναι η «Κβαντομηχανική» και η «Κβαντική Φυσική»; Γιατί να μας απασχολεί;» ενώ τα ερωτήματα που εξερευνά η ημερίδα είναι οι απλές καθημερινές απορίες πολλών: γιατί το σύμπαν μας είναι αυτό που είναι; μα τί είναι τελικά μια μαύρη τρύπα; πώς ο αόρατος «κβαντικός» κόσμος καθορίζει την καθημερινότητά μας;

(Ναι, μιλάμε και για GPS, υπολογιστές και κινητά!).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσης στην ημερίδα θα αναλυθεί η «Κβαντική Φυσική στη ζωή μας». Για πάνω από 100 χρόνια, απαντά σε ερωτήσεις και αλλάζει την καθημερινότητα μας:

- Νευρολογία: Βλέπουμε μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

- Ενέργεια: Μετατρέπουμε το φως του ήλιου σε ηλεκτρικό ρεύμα.

- Τεχνολογία: Κάθε smartphone και LED φωτισμός βασίζεται σε αυτήν.

- Υπολογιστές: Δημιουργούμε μηχανές που λύνουν «αδύνατα» προβλήματα.

Γιατί να πάει κάποιος στην ημερίδα; Η απάντηση είναι απλή: γιατί η κβαντική φυσική δεν είναι απλά μια θεωρία. Είναι ο κώδικας της πραγματικότητας. Και κυρίως γιατί θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά «πώς το «Μικρό και το Τυχαίο» αγγίζει την τέχνη, την τεχνολογία και τελικά την ίδια μας τη ζωή.Η κβαντομηχανική είναι ήδη εδώ, έχει αλλάξει την ανθρώπινη ζωή και την ιστορία με συγκλονιστικούς τρόπους».

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο quantum2025.org.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας.