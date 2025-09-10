Η NASA μόλις ανακάλυψε κάτι στον Άρη που υποδηλώνει «ζωή»

Το Ρομπότ Perseverance συνέλεξε δείγματα που αλλάζουν τα δεδομένα για τον Άρη.

Η NASA προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, καλώντας τα μέσα ενημέρωσης σε μια έκτακτη συνέντευξη Τύπου για να αποκαλύψει ένα «νέο εύρημα» από την αποστολή του ρομποτικού εξερευνητή Perseverance.

Η είδηση αυτή έχει πυροδοτήσει σενάρια και ελπίδες για μια από τις μεγαλύτερες επιστημονικές ανακαλύψεις στην ιστορία της ανθρωπότητας: την πιθανή εύρεση βιοϋπογραφών, χημικών ιχνών που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν την ύπαρξη αρχαίας μικροβιακής ζωής στον Άρη.

Η ανακάλυψη αφορά ένα πέτρωμα με την ονομασία «Sapphire Canyon», το οποίο το ρόβερ συνέλεξε τον Ιούλιο του 2024.

Η συλλογή έγινε από ένα αρχαίο ποτάμιο σύστημα που βρίσκεται στην περιοχή Neretva Vallis, που αποτελεί μέρος του κρατήρα Jezero. Αυτή η τοποθεσία θεωρείται ιδανική για την αναζήτηση ενδείξεων ζωής, καθώς οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι υπήρχε κάποτε άφθονο νερό σε υγρή μορφή πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι παρατηρητικοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επισημάνει ότι η NASA σπάνια προβαίνει σε έκτακτες συνεντεύξεις Τύπου για τις ανακαλύψεις της. Αυτό καθιστά την τρέχουσα ανακοίνωση εξαιρετικά σημαντική και την ξεχωρίζει από προηγούμενες ανακοινώσεις, όπως ο εντοπισμός οργανικών μορίων στον Άρη το 2018 ή η ανίχνευση φωσφίνης στην Αφροδίτη το 2020.

Το Perseverance, το πιο προηγμένο ρομπότ εξερεύνησης που έχει στείλει η ανθρωπότητα στον Κόκκινο Πλανήτη, προσεδαφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2021. Η κύρια αποστολή του είναι η συλλογή δειγμάτων εδάφους και πετρωμάτων, τα οποία θα επιστρέψουν στη Γη μελλοντικά για να μελετηθούν διεξοδικά. Επίσης, το ρόβερ αναζητά ενεργά ίχνη ζωής που ενδεχομένως υπήρχε κάποτε στον Άρη.

Εκτός από την έρευνα για ζωή, το Perseverance καταγράφει γεωατμοσφαιρικά δεδομένα και συλλέγει φωτογραφίες και βίντεο. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματά του είναι ότι μετέφερε το drone Ingenuity, το οποίο πραγματοποίησε πολλές πτήσεις, γράφοντας ιστορία ως το πρώτο ιπτάμενο όχημα που χρησιμοποίησε η ανθρωπότητα σε άλλο πλανήτη.