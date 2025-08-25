Games
Στην Αθήνα κορυφαίος Αμερικανός επιστήμονας που επηρεάζει τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων με τις ανακαλύψεις του

Στην Αθήνα κορυφαίος Αμερικανός επιστήμονας που επηρεάζει τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων με τις ανακαλύψεις του
Αναγνωρισμένος ηγέτης στη βιοϊατρική τεχνολογία και τη νανοεπιστήμη, επιχειρηματίας, εφευρέτης και πολυβραβευμένος ερευνητής στο Παν. Northwestern στο Ιλινόι των ΗΠΑ, ο καθηγητής Chad Mirkin, μιλάει για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό.

Ο διαπρεπής επιστήμονας, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του διευθυντή του Ινστιτούτου Βιο-καινοτομίας και κατόχου Έδρας ERA στο Ελληνικό Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», Γεωργίου Σκρέτα, θα δώσει ομιλία με τίτλο: “Foundational Tools, Techniques, and Materials as Outputs of the Modern Age of Nanotechnology” (Βασικά Εργαλεία, Τεχνικές και Υλικά ως Αποτελέσματα της Σύγχρονης Εποχής της Νανοτεχνολογίας), στις 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, στο Αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα), παρουσιάζοντας καινοτομίες του εργαστηρίου του που, με τη χρήση της νανοτεχνολογίας, ‘αλλάζουν το παιχνίδι’ στη διάγνωση και τη θεραπεία και όχι μόνο.

«Η νανοτεχνολογία έχει αναδειχθεί ως ένας διεπιστημονικός, μετασχηματιστικός τομέας που επιταχύνει τον ρυθμό της ανακάλυψης και ανάπτυξης θεμελιωδών ‘εργαλείων’, τεχνικών και υλικών που οδηγούν σε ό,τι είναι δυνατό στην κοινωνία. Έχουμε αποκτήσει πρόσβαση σε υλικά με χημικές και φυσικές ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος, το σχήμα και τη σύνθεση, οι οποίες μας επιτρέπουν να φέρουμε ‘επανάσταση’ σε πτυχές της ιατρικής, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, της προηγμένης κατασκευής και πολλών άλλων τομέων», σχολιάζει ο ίδιος.

Εμπνευστής των σφαιρικών νουκλεϊκών οξέων ο Chad Mirkin, ηγείται του Διεθνούς Ινστιτούτου Νανοτεχνολογίας, του πρώτου στο είδος του ινστιτούτου στις ΗΠΑ και ενός από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα στον κόσμο.
Έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη περισσότερων από 2.000 εμπορικών προϊόντων στην βιοϊατρική μηχανική, τη βιοτεχνολογία, τη 3D εκτύπωση, τη νανοκατασκευή και την επεξεργασία ημιαγωγών, έχει ιδρύσει 11 start-ups που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω πεδία, ενώ πιστώνεται με περισσότερες από 1200 ανακαλύψεις και με περισσότερες από 400 πατέντες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός πως το 2013 ανακηρύχθηκε «Επιχειρηματίας της χρονιάς» από την Royal Society of Chemistry.

Το 1999 ο Δρ Μίρκιν «τάραξε» τα νερά στο πεδίο του με την εφεύρεση της νανολιθογραφίας Dip-Pen (εμβάθυνσης πένας), μιας τεχνικής σχεδίασης σε νανοκλίμακα με μικροσκοπία ατομικής δύναμης, κατά την οποία τα μόρια μεταφέρονται από μια αιχμηρή άκρη σε μια επιφάνεια, επιτρέποντας με ευελιξία την άμεση εναπόθεση υλικών νανοκλίμακας σε ένα υπόστρωμα. Μάλιστα το National Geographic, σε ειδικό τεύχος με τίτλο «100 Scientific Discoveries That Changed the World» τον Μάρτιο του 2012 συμπεριέλαβε την τεχνική στις πιο «εμπνευσμένες τεχνολογίες που άλλαξαν για πάντα το μέλλον μας και στις πιο συναρπαστικές ιδέες που αποτυπώνουν την σκέψη αιχμής του σήμερα».

Ο Αμερικανός επιστήμονας καθιέρωσε το πεδίο της «ορθολογικής εμβολιολογίας» (rational vaccinology) και εμπνεύστηκε την πρωτότυπη τεχνολογία ‘NanoFlare’ (αγκαθωτά νανοσωματίδια χρυσού εξοπλισμένα με μονόκλωνες «φωτοβολίδες» DNA), που ανιχνεύει ζωντανά καρκινικά κύτταρα που κυκλοφορούν στο αίμα.

Ο Δρ Mirkin που είναι επίσης Καθηγητής Ιατρικής – Αιματολογίας/Ογκολογίας, Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών, Βιοϊατρικής Μηχανικής και Χημικής & Βιολογικής Μηχανικής, είναι ο τρίτος περισσότερο αναφερόμενος χημικός στον κόσμο, μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών και πολλών άλλων διεθνών επιστημονικών ενώσεων.

Το 2008 επιλέχθηκε ως μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (PCAST), έναν ρόλο που κράτησε μέχρι το 2016 και στις δύο θητείες του τέως Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.
Έχει συγγράψει περισσότερες από 900 δημοσιεύσεις, ενώ για την ερευνητική του συνεισφορά έχει βραβευτεί περισσότερες από 250 φορές. Το 2024 ο Δρ Mirkin μοιράστηκε το Βραβείο Kavli 2024 (ισάξιο του Νόμπελ) στη Νανοεπιστήμη, με τον καθηγητή Robert Langer του ΜΙΤ και με τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου του Σικάγο Paul Alivisatos, για «πρωτοποριακή εργασία ενσωμάτωσης σύνθετων υλικών νανοκλίμακας με βιολογική λειτουργία για βιοϊατρικές εφαρμογές».

«Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» αποτελεί ένα ερευνητικό κέντρο αριστείας στον χώρο της βιοϊατρικής– μεταφραστικής έρευνας και καινοτομίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και λειτουργεί με προσήλωση στην ποιότητα και την επιδίωξη της αριστείας. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Κέντρου, καθώς και των δραστηριοτήτων του έργου ERA Chairs “Boost4Bio”, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ με στόχο την προώθηση της βιο-καινοτομίας και της βιο-επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, εγκαθιδρύοντας μια νέα έδρα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (European Research Area, ERA) στους επιστημονικούς τομείς της Βιομοριακής Μηχανικής και της Συνθετικής Βιολογίας, υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά τον κορυφαίο επιστήμονα Chad Mirkin», σχολιάζει ο Δρ Σκρέτας.

Την εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, παρουσιάζει η Δρ Βασιλική Μιχοπούλου (βιολόγος-δημοσιογράφος).

Η διάλεξη θα δοθεί στα Αγγλικά.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

