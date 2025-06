Στην Αθήνα ειδικοί από όλο τον κόσμο χαράζουν το μέλλον της αστικής μετακίνησης

Η διεθνής κοινότητα συναντιέται στην ελληνική πρωτεύουσα για να παρουσιάσει και να συζητήσει τις τεχνολογίες που αλλάζουν τον τρόπο που κινούμαστε στις πόλεις, φέρνοντας ουσιαστικές λύσεις και στην ελληνική πραγματικότητα.

«Δεν είναι μαγικό ραβδί, αλλά η τεχνολογία έχει αρχίσει να ξαναγράφει τους κανόνες της αστικής μετακίνησης. Οι καινοτομίες που αναπτύσσονται παγκοσμίως μπορούν να μετατρέψουν το χάος σε ροή, φέρνοντας πιο ‘έξυπνες’, πιο καθαρές και πιο ανθρώπινες μετακινήσεις στο αστικό τοπίο. Και φέτος τον Ιούνιο, η καρδιά αυτών των τεχνολογιών θα χτυπά στην Αθήνα», δηλώνει ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ERTICO-ITS Europe και Διευθυντής Έ&Α στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ προσκαλώντας το ελληνικό κοινό στο Διεθνές Συμπόσιο «Navigating the Future of Traffic Management», που θα λάβει χώρα από τις 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου στο κέντρο της Αθήνας.

Ποιες είναι, αυτές οι καινοτομίες που μπορούν να δώσουν λύσεις στο κυκλοφοριακό χάος, να εγγυηθούν περισσότερη ασφάλεια στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους και να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που μετακινούμαστε στην πόλη; Και, το πιο κρίσιμο, τι χρειάζεται για να τις δούμε να παίρνουν σάρκα και οστά και στην Ελλάδα; Ποιοι είναι οι κύριοι παίκτες που θα πρωταγωνιστήσουν, ποια η θέση των αυτοκινητοδρόμων των υποδομών, των κρατικών φορέων, της έρευνας, σε αυτό το μεταβαλλόμενο σκηνικό; Πως θα συνθέσουν τα κομμάτια του ίδιου πάζλ;

Όλα αυτά θα συζητηθούν στο Συμπόσιο, που συνδιοργανώνει το ΕΠΙΣΕΥ με κορυφαίους διεθνείς φορείς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG MOVE), η American Society of Civil Engineers (ASCE), το Transportation and Development Institute (T&DI), η ASECAP, η AustriaTech, η Conference of European Directors of Roads (CEDR), η IBTTA, η ITS Nationals, το ERTICO – ITS Europe και η πρωτοβουλία ERTICO TM2.0, η IRF, η HELLASTRON, η PIARC (World Road Association) και η TRB.

Το στοίχημα όλων είναι να έρθει ελληνική κοινότητα πιο κοντά σε ένα μέλλον που ήδη χτίζεται σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου.

Σήμερα η Ελλάδα, μέσα από τη δραστήρια συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του ΕΜΠ σε μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκές κοινοπραξίες που αναζητούν τεχνολογικές λύσεις στο ζήτημα της διαχείρισης της κυκλοφορίας, τοποθετείται δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη με πρωτοπόρα έρευνα αιχμής.

Συστήματα προσαρμοστικής διαχείρισης φωτεινών σηματοδοτών και παρακολούθησης της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, πλατφόρμες διαχείρισης κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας που ενοποιούν όλα τα συστήματα, συστήματα δυναμικής τιμολόγησης διοδίων, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, ευφυή διαχείριση στάθμευσης, συστήματα που προβλέπουν την κυκλοφορία, κ.ά. είναι τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε πολλές «έξυπνες πόλεις» παγκοσμίως και εισάγονται σταδιακά στα ελληνικά αστικά κέντρα μέσα από ερευνητικά πιλοτικά προγράμματα που «τρέχουν» ήδη στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους και σε υποδομές.

Στο πλαίσιο του Συμποσίου θα πραγματοποιηθεί και έκθεση τεχνολογίας, όπου κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, με δυναμικό παρόν από ΗΠΑ και Κίνα, θα παρουσιάσουν λύσεις τόσο σε επίπεδο υποδομών (hardware) όσο και στο κρίσιμο πεδίο της αξιοποίησης δεδομένων, που αποτελεί πυρήνα κάθε σύγχρονου συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας.

«Το στοίχημα δεν είναι μόνο τεχνολογικό, είναι βαθιά στρατηγικό. Για να δούμε πραγματική αλλαγή στους ελληνικούς δρόμους με συστήματα πιο ασφαλή, αποδοτικά και βιώσιμα, χρειάζονται συνέργειες. Ο ιδιωτικός τομέας και η πρωτοπόρα έρευνα φέρνει την καινοτομία και την τεχνογνωσία, αλλά η συνεργασία με τον δημόσιο τομέα είναι ο καταλύτης που μπορεί να μετατρέψει την καινοτομία σε πράξη», τονίζει ο Δρ. Αμδίτης, ο οποίος θα προλογίσει το Συμπόσιο μαζί με εκπροσώπους της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας.

«Η συνάντηση αυτή είναι μια ευκαιρία να ανταλλάξουμε συσσωρευμένη διεθνώς τεχνογνωσία και να τεθούν τα θεμέλια για στρατηγικές συνεργασίες που θα δώσουν μορφή στο μέλλον της αστικής κινητικότητας στη χώρα μας», προσθέτει.

Η υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η Ελλάδα θέλει να κάνει στρατηγικές κινήσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού ζητήματος, να ενταχθεί στα ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας, να ανοίξει τον δρόμο για επενδύσεις και υλοποιήσεις έργων με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε ένα πλαίσιο «win-win» για όλους. Ο στόχος δεν είναι απλώς η αναβάθμιση των μεταφορών, αλλά η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

