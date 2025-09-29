Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων, οι συμβουλές επιτυχίας από τον Στρατηγάκη.

Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου εκπνέει η δυνατότητα για υποβολή αιτήσεων για τις μετεγγραφές φοιτητών για το 2025 που φέτος ξεκίνησαν νωρίτερα από ποτέ. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους ώστε να δρομολογηθεί και να αξιολογηθεί η διαδικασία.

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής και μαθητικός Στράτος Στρατηγάκης αποτυπώνει τις βασικές προϋποθέσεις, τα «κλειδιά» επιτυχίας αλλά και τις παγίδες που πρέπει να προσέξουν οι φοιτητές ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία με επιτυχία και να εξασφαλιστεί η πολυπόθητη μετεγγραφή στο τμήμα που επιθυμούν. Μάλιστα όπως επισημαίνει η προσοχή στις λεπτομέρειες είναι κρίσιμη.

«Φέτος η εγκύκλιος εκδόθηκε στις 24/9, πράγμα που μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα θα εκδοθούν περί τα μέσα Οκτωβρίου. Περίπου 3 εβδομάδες νωρίτερα από το 2023. Καλό είναι αλλά και πάλι τα μαθήματα θα έχουν ξεκινήσει. Χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια από το Υπουργείο για να ξέρει κάθε φοιτητής σε ποια σχολή θα φοιτήσει πριν από την ημέρα που ξεκινούν τα μαθήματα, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σε μία κανονική χώρα.» σχολιάζει ο κ. Στρατηγάκης και παραθέτει τους κρίσιμους άξονες για επιτυχές αποτέλεσμα στις μετεγγραφές.

Για να υποβάλει αίτηση μετεγγραφής ένας φοιτητής, απαιτούνται:

Να υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην πόλη προορισμού.

Η διαφορά μορίων μεταξύ Τμήματος προορισμού και Τμήματος εισαγωγής να είναι μικρότερη από 2.750 μόρια.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «Αν εκπληρώνονται και οι δύο αυτές προϋποθέσεις μπορεί ο υποψήφιος να προχωρήσει στην αίτηση. Αν δεν εκπληρώνονται τότε μπορεί να ελπίζει μόνο σε κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή. Οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή υποβάλλονται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε χρόνο που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.»

Οι βασικές κατηγορίες μετεγγραφών

Με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια: Περιορισμένος αριθμός θέσεων (15%), με μοριοδότηση ανάλογα με εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση ή αναπηρία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτιμάται ο φοιτητής με υψηλότερα μόρια στις Πανελλήνιες 2025.

Ειδικότερα όπως τονίζει ο κ. Στρατηγάκης «Στα οικονομικά κριτήρια ο φοιτητής ανάλογα με το κατά κεφαλήν εισόδημα εντάσσεται σε μία κατηγορία. Στο κοινωνικά μόρια μπορεί να συγκεντρώσει μόρια σε παραπάνω από μία κατηγορία. Προστίθενται τα μόρια των δύο κατηγοριών και έτσι προκύπτουν τα μόρια της μετεγγραφής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα μόρια της μετεγγραφής στην τελευταία θέση μετεγγραφής προηγείται αυτός που είχε περισσότερα μόρια στις Πανελλαδικές.

Αν, για παράδειγμα, ένας φοιτητής είναι ορφανός από μητέρα, έχει ανάπηρο πατέρα και κατά κεφαλήν εισόδημα 2.500€. Θα πάρει 3 μόρια επειδή είναι ορφανός, 2 μόρια για τον ανάπηρο πατέρα και 6 μόρια από το εισόδημα. Σύνολο 11 μόρια. Με αυτά τα μόρια θα διεκδικήσει τη μετεγγραφή του. Η μέχρι τώρα λειτουργία του συστήματος έχει δείξει ότι μένουν αρκετές κενές θέσεις σε σχολές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος δεν μπορεί να πάρει μετεγγραφή για την πόλη του θα μπορούσε να πάρει μετεγγραφή για μια άλλη πόλη κοντινότερη στον τόπο κατοικίας τους, εφόσον το επιθυμεί.»

Αδελφών φοιτητών: Δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός. Προϋποθέσεις είναι η μη υπέρβαση του ανώτατου χρόνου σπουδών από τον αδελφό και η έλλειψη ιδιόκτητης κατοικίας στην πόλη του Τμήματος. Από φέτος περιλαμβάνονται και οι στρατιωτικές σχολές.

«Οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της μετεγγραφής είναι να μην έχει υπερβεί ο αδελφός τον ανώτατο χρόνο σπουδών (ν+2 ή ν+3 έτη) και να μην έχει η οικογένεια δικό της σπίτι στην πόλη που πέρασε ο φοιτητής. Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην είναι μεγαλύτερο από 17.500€. Από φέτος επιτρέπεται η ένταξη στην κατηγορία των φοιτητών που ο αδελφός τους είναι σπουδαστής σε στρατιωτική σχολή. Ο άλλος αδελφός μπορεί να πάρει μετεγγραφή εκμεταλλευόμενος τον αδελφό σπουδαστή στρατιωτικής σχολής, που, φυσικά, δεν μετακινείται.

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Οικογένεια μένει στην Αθήνα και το μεγαλύτερο παιδί της είναι φοιτητής στο 3ο έτος στα Ιωάννινα. Το δεύτερο παιδί πέρασε φέτος στην Πάτρα, όπου η οικογένεια δεν έχει σπίτι. Μπορεί να ζητήσει μετεγγραφή μόνο το παιδί που είναι στο 1ο έτος, εκτός αν ανήκει σε τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια. Θα πάει στα Ιωάννινα. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολή στα Ιωάννινα, τότε θα έρθει στην Αθήνα. Αν και εκεί δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολή μπορούν να μετακινηθούν και οι δύο σε μία πόλη που υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα και για τους δύο, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Με αυτή τη σειρά γίνονται οι μετεγγραφές. Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι μέχρι 5.000€ παίρνουν μετεγγραφή και τα δύο παιδιά για Αθήνα. Πέρυσι πήραν μετεγγραφή 1.845 φοιτητές αδελφοί προπτυχιακών φοιτητών.» εξηγεί ο κ. Στρατηγάκης.

Τι ισχύει για τις περιπτώσεις μετακινήσεων

Τέλος σχολιάζοντας τις μετακινήσεις ο κ. Στρατηγάκης σημειώνει ότι «σκοπός της μετακίνησης είναι να μπορέσει ένας φοιτητής που δεν πήρε μετεγγραφή να πάει σε μία σχολή στην πόλη του, αν δεν μπορεί να αντέξει η οικογένεια το βάρος της συντήρησης ενός σπιτιού σε άλλη πόλη. Οι προϋποθέσεις, όμως, είναι αυστηρές. Πρέπει ο φοιτητής να μην έχει πάρει μετεγγραφή είτε διότι δεν έπιανε το όριο των 2.750 μορίων, είτε διότι δεν επαρκούσαν οι θέσεις. Τότε μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη σχολή του πεδίου του όχι κατ΄ ανάγκη αντίστοιχη. Πρέπει, όμως, να έχει πιάσει τη βάση της σχολής, αν, δηλαδή, τη δήλωνε σε υψηλότερη θέση στο Μηχανογραφικό του θα περνούσε εκεί και να έχουν μείνει κενές θέσεις από τις μετεγγραφές. Η αίτηση για τη μετακίνηση γίνεται ταυτόχρονα με την αίτηση μετεγγραφής. Πέρυσι πήραν μετεγγραφή μόνο 97 φοιτητές, γεγονός που δείχνει ότι τη μικρή αποτελεσματικότητα του μέτρου.»

Κλείνοντας σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη η λανθασμένη ανάγνωση των προϋποθέσεων μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή μετεγγραφή και προειδοποιεί ότι η καλή οργάνωση, η έγκαιρη υποβολή αίτησης και η προσοχή στις λεπτομέρειες είναι καθοριστικά στοιχεία για την επιτυχία.