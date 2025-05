Στην Αθήνα ο Επικεφαλής της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ

Ο Sir Jim Skea, που είναι και Ομότιμος Καθηγητής Βιώσιμης Ενέργειας στο Imperial College London, θα δώσει διάλεξη στην Αθήνα την Τρίτη 13 Μαΐου.

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (ΕΣΑΔ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ο Επικεφαλής της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ (IPCC) και Ομότιμος Καθηγητής Βιώσιμης Ενέργειας στο Imperial College London Sir Jim Skea, θα δώσει διάλεξη αύριο Τρίτη, με θέμα: “Climate Change in 2025: What science is telling us?” («Κλιματική Αλλαγή: Τι μας λέει η επιστήμη;»

Η διάλεξη θα λάβει χώρα στις 16:00, στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Sir Jim Skea θα παρουσιάσει τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις για την κλιματική αλλαγή, αναδεικνύοντας κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη φυσική επιστήμη, τις επιπτώσεις στα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα, καθώς και τις στρατηγικές μετριασμού των επιπτώσεων.

Επιπλέον, θα διερευνηθεί πώς η επιστημονική έρευνα επηρεάζει την παγκόσμια δράση για το κλίμα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο της επιστημονικής κοινότητας και στις διεργασίες της IPCC ενόψει του 7ου Κύκλου των Περιοδικών Εκθέσεων Αποτίμησης (AR7).

Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο κ. Χρήστος Γιαννακόπουλος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ και Εθνικό Εστιακό Σημείο Επαφής της IPCC), και ο κ. Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ και Διευθυντής ΕΣΑΔ, ενώ τη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα συντονίσει ο κ. Αλέξανδρος Νίκας (ΕΜΠ). Στο τέλος της διάλεξης, θα υπάρξει διάλογος με το ακαδημαϊκό κοινό.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς, φοιτητές, δημοσιογράφους και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για το θέμα, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τη διεθνή επιστημονική προσέγγιση της κλιματικής αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:

Χάρτης Τοποθεσίας: https://lnkd.in/dmJSDype

ΙΕΠΒΑ: https://www.iersd.noa.gr/ | ΕΑΑ: https://www.noa.gr/

ΕΣΑΔ: https://lnkd.in/dBeJe7AA | ΕΜΠ: https://ntua.gr/el/