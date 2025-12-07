Η αγορά παραμένει έτσι εγκλωβισμένη σε ένα μείγμα χαμηλής ζήτησης, μεγάλου αποθέματος παλαιών και υπερμεγεθών κατοικιών, αλλά και μιας νέας κλιματικής πραγματικότητας.

Η αγορά χειμερινών εξοχικών κατοικιών παραμένει για ακόμη μία χρονιά σε «χειμερία νάρκη», με τις τιμές να κινούνται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά πριν από την οικονομική κρίση. Παρά το εντυπωσιακό ράλι των τιμών στην υπόλοιπη αγορά κατοικίας από το 2017 και μετά –με αυξήσεις που φτάνουν το 70% έως και το 100%– τα χειμερινά εξοχικά εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγάλο «χαμένο» της κτηματαγοράς, καθώς η μέση υποχώρηση των αξιών τους αγγίζει το 54%.

Η ετήσια έρευνα της Geoaxis καταγράφει στασιμότητα στους βασικούς ορεινούς προορισμούς, όπως η Αράχωβα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα Κορινθίας και ο Αγιος Αθανάσιος Πέλλας. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Αράχωβα, όπου σημειώθηκε μικρή άνοδος 2,6%, χωρίς ωστόσο να πλησιάζει τα προ κρίσης επίπεδα. Ακόμη και η πάλαι ποτέ «Μύκονος του χειμώνα», παρότι διατηρεί τη δημοφιλία της, αδυνατεί να προσελκύσει αγοραστές σε μία αγορά που παραμένει «παγωμένη».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Geoaxis, Γιάννη Ξυλά, η κατακόρυφη πτώση των τιμών έχει οδηγήσει σε χιλιάδες απούλητα ακίνητα, ενώ η ζήτηση παραμένει αναιμική ακόμη και όταν οι κατοικίες διατίθενται κάτω του κόστους. Στο Λιβάδι της Αράχωβας, ενδεικτικά, ολόκληρα συγκροτήματα πολυτελών κατοικιών που ανεγέρθηκαν την περίοδο της υπερδόμησης παραμένουν σήμερα αναξιοποίητα.

Καθοριστικό ρόλο στη μόνιμη αδυναμία της αγοράς παίζει και η κλιματική αλλαγή. Οι περιορισμένες χιονοπτώσεις των τελευταίων ετών και η συρρίκνωση της χειμερινής περιόδου πλήττουν άμεσα την ελκυστικότητα των ορεινών προορισμών. Η μικρότερη διάρκεια λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων μειώνει τον λόγο αγοράς τέτοιων κατοικιών, ενώ παράλληλα αποδυναμώνει και τη ζήτηση για εποχική μίσθωση, αφού οι περίοδοι αιχμής έχουν πλέον συντομεύσει σημαντικά.

Η αγορά παραμένει έτσι εγκλωβισμένη σε ένα μείγμα χαμηλής ζήτησης, μεγάλου αποθέματος παλαιών και υπερμεγεθών κατοικιών, αλλά και μιας νέας κλιματικής πραγματικότητας που απομακρύνει σταδιακά τους παραδοσιακούς λάτρεις των χειμερινών εξορμήσεων. Πολλοί ιδιοκτήτες στρέφονται πλέον αναγκαστικά σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, χωρίς ωστόσο αυτό να αρκεί για να αναστρέψει το κλίμα που επικρατεί σε έναν τομέα της αγοράς που δείχνει να έχει χάσει οριστικά την αίγλη του.