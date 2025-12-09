Σύμφωνα με στοιχεία του Copernicus, ο Νοέμβριος ήταν ο τρίτος θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί παγκοσμίως.

Το 2025 φαίνεται πως θα καταγραφεί ως μία από τις θερμότερες χρονιές που έχει βιώσει ο πλανήτης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S). Η υπηρεσία, που αξιοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Καιρού (ECMWF) με χρηματοδότηση της ΕΕ, δημοσίευσε την τελευταία μηνιαία κλιματική της ενημέρωση, καταγράφοντας ανησυχητικές θερμικές τάσεις.

Με βάση τα κλιματικά δεδομένα έως και τον περασμένο Νοέμβριο, το έτος βρίσκεται σε τροχιά να αναδειχθεί μαζί με το 2023 ως το δεύτερο θερμότερο στην ιστορία, πίσω από το 2024 που ήταν το θερμότερο από όλα τα έτη που έχουν καταγραφεί.

Παράλληλα, ο Νοέμβριος του 2025 καταγράφηκε ως ο τρίτος θερμότερος Νοέμβριος παγκοσμίως. Σημαντικές αποκλίσεις από τις φυσιολογικές θερμοκρασίεςπαρατηρήθηκαν στον Βόρειο Καναδά και στον Αρκτικό Ωκεανό, ενώ ο μήνας σημαδεύτηκε από μια σειρά ακραίων καιρικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών τροπικών κυκλώνων στη Νοτιοανατολική Ασία που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και μεγάλες απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Η Σαμάνθα Μπέργκες, επικεφαλής στρατηγικής για το κλίμα στην Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S), κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: «Ο Νοέμβριος σημείωσε θερμοκρασίες 1,54°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η τριετής μέση θερμοκρασία της περιόδου 2023–2025 φαίνεται πως θα ξεπεράσει για πρώτη φορά το κρίσιμο όριο του 1,5°C. Αυτές οι τιμές αντικατοπτρίζουν την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής. Η άμεση μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι ο μόνος τρόπος να περιορίσουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας».

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Σύμφωνα με το σύνολο ανάλυσης δεδομένων ERA5 που παρέχει μια συνεκτική εικόνα της εξέλιξης των μεταβλητών γης κατά τη διάρκεια των αρκετών δεκαετιών:

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της ατμόσφαιρας για τον Νοέμβριο του 2025 ήταν 14,02°C, δηλαδή 0,65°C υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1991–2020. Ο μήνας ήταν κατά 0,20°C ψυχρότερος από τον θερμότερο Νοέμβριο που έχει καταγραφεί (2023) και 0,08°C κάτω από τον δεύτερο θερμότερο (2024).

Ο μήνας ήταν επίσης, κατά 1,54°C θερμότερος από τα προβιομηχανικά επίπεδα (1850-1900) και είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά μετά τον Οκτώβριο 2025 που σημειώνεται υπέρβαση του ορίου 1,50°C από τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Η μέση θερμοκρασία για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 βρίσκεται κατά 1,48°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, στα ίδια επίπεδα με το 2023.

Το 2025 θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα ολοκληρωθεί ως η δεύτερη ή τρίτη θερμότερη χρονιά στα παγκόσμια αρχεία του κλίματος. Και ενώ μπορεί να μην ξεπεράσει το όριο του 1,5°C, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία για την περίοδο 2023-2025 είναι πιθανό να το ξεπεράσει και θα είναι ο πρώτος τριετής μέσος όρος που θα το κάνει αυτό ιστορικά, σύμφωνα με το σύνολο δεδομένων ERA5. Πρόκειται για ένα ακόμη μήνυμα προς τις κυβερνήσεις και τη διεθνή κοινότητα, ότι οι δεσμεύσεις για το κλίμα πρέπει να μετατραπούν σε άμεση, μετρήσιμη δράση.

Με τον πλανήτη να καταρρίπτει θερμοκρασιακά ρεκόρ χρόνο με τον χρόνο, η ανάγκη επιτάχυνσης των μέτρων για τον περιορισμό των εκπομπών και την προστασία των κοινωνιών από τις συνέπειες της υπερθέρμανσης φαντάζει πιο επιτακτική από ποτέ.