Ο διάσημος γενετιστής Φράνσις Κόλινς αποσύρεται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ

Ο πρώην διευθυντής των NIH δεν διευκρίνισε γιατί αποχωρεί απροσδόκητα, ωστόσο αφήνει αιχμές για την πολιτική Τραμπ, λέγοντας πως «οι συνάδελφοί του αξίζουν τον μέγιστο σεβασμό και την υποστήριξη όλων».

Ο Κόλινς ενημέρωσε για την απόφασή του τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (National Health Institutes, NIH) την περασμένη Παρασκευή, αφήνοντας έναν οργανισμό ανάστατο από περικοπές στον προϋπολογισμό και από απολύσεις εξαιτίας της διακυβέρνησης Τραμπ.

Ο Κόλινς δεν έδωσε κάποιο λόγο για τη συνταξιοδότησή του και απέρριψε αιτήματα για συνεντεύξεις. Ωστόσο, τα NIH δεν εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της αποχώρησής του έρχεται λίγες μέρες πριν από την ακρόαση από τη Γερουσία του υποψηφίου του Προέδρου Τραμπ ως επόμενου διευθυντή των ΝΙΗ, Δρα Jay Bhattacharya του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Ο Bhattacharya στο παρελθόν έχει εκφράσει δημόσια την περιφρόνηση του στον Κόλινς. Ο Κόλινς, ένας γενετιστής που παίζει κιθάρα, που ανακάλυψε τα υπεύθυνα γονίδια για μια σειρά από ασθένειες και που ηγήθηκε του ιστορικού έργου χαρτογράφησης του ανθρώπινου γενετικού σχεδίου, είναι μια σπάνια φιγούρα στον επιστημονικό κόσμο.

Πολλοί τον αποκαλούν και «κυνηγό γονιδίων». «Μου άρεσε να εργάζομαι σε αυτό το εξαιρετικό, ζωογόνο ίδρυμα εδώ και 32 χρόνια». Έγραψε ο ίδιος σε μια δήλωση με την ημερομηνία του περασμένου Σαββάτου, συμπληρώνοντας πως είχε τιμηθεί με μια μακρά σταδιοδρομία σε έναν οργανισμό «που δικαιωματικά αποκαλούνταν το στολίδι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για δεκαετίες».

Στις αρχές της καριέρας του ανακάλυψε το γονίδιο που προκαλεί την κυστική ίνωση, το οποίο βοήθησε χρόνια αργότερα στην αποτελεσματική θεραπεία της πνευμονικής αυτής νόσου. Ο ίδιος πίστωσε την ανακάλυψη σε μια χρηματοδότηση από τα NIH για την υποστήριξη της έρευνάς του στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Αργότερα, ως διευθυντής των NIH, επέβλεψε μελέτες για την κατανόηση και την καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος, το Αλτσχάιμερ, ο διαβήτης και η COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων κατά του κοροναϊού που έσωσαν εκατομμύρια ζωές.

Μαζί με τον Δρα Άντονι Φάουτσι, τον επί μακρόν επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων, επικρίθηκαν σφοδρά από ορισμένα μέλη του Κογκρέσου και από άλλους, κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία, για τα lockdown, τις μάσκες και για την προέλευση του ιού. Ως ευαγγελικός χριστιανός, ο Κόλινς υποστήριξε ότι η επιστήμη και η θρησκεία αλληλοσυμπληρώνονται. Έχει γράψει βιβλία για την επιστήμη, την ιατρική και τη θρησκεία, συμπεριλαμβανομένου του μπεστ σέλερ των The New York Times: The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief. Ήρθε στα NIH το 1993 υπό τη διακυβέρνηση του Μπιλ Κλίντον για να ηγηθεί του Human Genome Project, το οποίο ολοκλήρωσε τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου DNA, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι έλεγε το χρονοδιάγραμμα και με 400 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα από όσα είχε ορίσει ο προϋπολογισμός, σημείωσε ο Κόλινς στη δήλωσή του το Σάββατο.

Ο 74χρονος Κόλινς διετέλεσε διευθυντής των NIH (με 27 ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα) για 12 χρόνια, υπό τη θητεία τριών προέδρων, των Μπαράκ Ομπάμα, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν. Παραιτήθηκε από αυτή τη θέση τον Οκτώβριο του 2021 για να επιστρέψει στο ερευνητικό του εργαστήριο μέσα στην ίδια υπηρεσία και να επιβλέψει επιστήμονες που μελετούν διάφορες νόσους. Τα NIH είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της βιοϊατρικής έρευνας και έχει διαχρονικά ισχυρή δικομματική υποστήριξη. Οι υπάλληλοι των NIH «είναι άτομα με εξαιρετική διάνοια και ακεραιότητα, ανιδιοτελή και εργατικά, γενναιόδωρα και συμπονετικά. Προσωποποιούν την αριστεία με κάθε τρόπο και αξίζουν τον μέγιστο σεβασμό και την υποστήριξη όλων των Αμερικανών», έγραψε ο Κόλινς στη δήλωση.

Και συνέχισε: «Όταν ακούτε για ασθενείς που επιβίωσαν από καρκίνο σταδίου 4 λόγω ανοσοθεραπείας, αυτό βασίστηκε στην έρευνα των NIH για πολλές δεκαετίες. Όταν ακούτε για τη δρεπανοκυτταρική αναιμία που θεραπεύεται λόγω της επεξεργασίας γονιδίων CRISPR, αυτό βασίστηκε σε πολλά χρόνια έρευνας που υποστηρίζεται από τα NIH». Δυστυχώς τα NIH είναι μεταξύ των ομοσπονδιακών υπηρεσιών που ‘ταράζονται’ από την απόφαση Τραμπ να συρρικνώσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τα NIH έχουν χάσει περίπου 1.200 από τους 18.000 υπαλλήλους μέχρι στιγμής από απολύσεις, ενώ άλλοι κορυφαίοι ηγέτες του αποχώρησαν πρόσφατα οικειοθελώς.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί επίσης να περιορίσει τη διαδικασία χορήγησης χρηματοδότησης του οργανισμού. Τα NIH χρηματοδοτούν σχεδόν με 48 δισεκατομμύρια δολάρια την επιστημονική έρευνα. Παρέχουν σχεδόν 50.000 χρηματοδοτήσεις σε περισσότερους από 300.000 ερευνητές σε περισσότερα από 2.500 πανεπιστήμια, ιατρικές σχολές και άλλα ιδρύματα. Η κυβέρνηση θέλει να περιορίσει το ποσό που πληρώνουν τα NIH για το έμμεσο κόστος της ιατρικής έρευνας στο 15%. Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό θα μπορούσε να ακρωτηριάσει την ιατρική έρευνα.

Ο Δρ. Jay Bhattacharya , οικονομολόγος υγείας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ο οποίος ήταν επικριτικός προς τα NIH και συγκρούστηκε με τον Κόλινς για την πανδημία πιθανότατα θα αναλάβει την ηγεσία του οργανισμού από την ερχόμενη Τετάρτη. Ο ίδιος είναι ένας από τους τρεις συγγραφείς της Διακήρυξης του Great Barrington, μιας πραγματείας κατά του lockdown που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2020, στο απόγειο της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα email που δημοσιεύτηκαν αργότερα έδειξαν ότι ο Δρ Κόλινς είχε αποκαλέσει τον Δρ Bhattacharya και τους συν-συγγραφείς του «επιδημιολόγους του περιθωρίου».

Ωστόσο ο Κόλινς θα «συνεχίσει να αφιερώνει τη ζωή του με άλλους τρόπους στην αναζήτηση γνώσης και στην ενίσχυση της υγείας, στη θεραπεία ασθενειών και στη μείωση του πόνου και στο να κάνει ό,τι μπορεί για να συγκεντρώσει τις διασπασμένες κοινότητές τους γύρω από τις κοινές αξίες της αγάπης, της αλήθειας, της καλοσύνης και της πίστης», καταλήγει στη δήλωσή του.