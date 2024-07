Η κλιματική κρίση κάνει τις ημέρες μεγαλύτερες, σύμφωνα με έρευνα

Πώς το λιώσιμο των πάγων, λόγω κλιματικής κρίσης, επηρεάζει τη διάρκεια της ημέρας.

Εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, οι ημέρες διαρκούν περισσότερο σύμφωνα με έρευνα, καθώς το μαζικό λιώσιμο των πολικών πάγων αλλάζει τον πλανήτη.

Η αλλαγή στη διάρκεια της ημέρας είναι της τάξεως χιλιοστών του δευτερολέπτου, αλλά αυτό είναι αρκετό για να διαταράξει πιθανώς τη ροή δεδομένων στο διαδίκτυο, τις οικονομικές συναλλαγές, αλλά και το GPS, που βασίζονται στην ακρίβεια.

Η διάρκεια της ημέρας μειωνόταν σταθερά, λόγω και της βαρυτικής έλξης της Σελήνης. Όμως, το λιώσιμο των πάγων στη Γροιλανδία και την Ανταρκτική, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχει ως συνέπεια να αυξάνεται το νερό της θάλασσας πιο κοντά στον ισημερινό. Αυτό κάνει τη Γη πιο πεπλατυσμένη, επιβραδύνοντας την περιστροφή του πλανήτη και επιμηκύνοντας την ημέρα.

«Μπορούμε να δούμε τον αντίκτυπο των ανθρώπων σε όλο το σύστημα της Γης, όχι μόνο τοπικά, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας, αλλά θεμελιωδώς καθώς αλλάζει ο τρόπος που κινείται στο διάστημα και περιστρέφεται», δηλώνει ο Benedikt Soja, καθηγητής στο ETH Zurich.

«Εξαιτίας των εκπομπών άνθρακα, το κάναμε αυτό σε μόλις 100 ή 200 χρόνια, όταν προηγουμένως οι διαδικασίες συνεχίζονταν για δισεκατομμύρια χρόνια. Και αυτό είναι εντυπωσιακό», συμπληρώνει, σύμφωνα με τον Guardian.

Τα ατομικά ρολόγια είναι εξαιρετικά ακριβή. Όμως η ακριβής διάρκεια της ημέρας, μια περιστροφή της Γης, ποικίλλει λόγω της σεληνιακής παλίρροιας, των κλιματικών επιπτώσεων και άλλων παραγόντων, όπως η αργή ανάκαμψη του φλοιού της Γης μετά την υποχώρηση των φύλλων πάγου που σχηματίστηκαν στην τελευταία εποχή των παγετώνων.

Αυτές οι διαφορές πρέπει να ληφθούν υπόψη, επισημαίνει ο Soja. «Όλα τα κέντρα δεδομένων που “τρέχουν” το διαδίκτυο, τις επικοινωνίες και τις οικονομικές συναλλαγές βασίζονται στην ακρίβεια της ώρας. Επίσης, χρειαζόμαστε να ξέρουμε την ακριβή ώρα για την πλοήγηση, ιδιαίτερα για δορυφόρους και διαστημόπλοια», τονίζει.

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences βασίστηκε σε παρατηρήσεις και αναπαραστάσεις υπολογιστών, για να εκτιμηθεί η επίδραση που έχει το λιώσιμο των πάγων στην ημέρα.

Ο ρυθμός επιβράδυνσης κυμαινόταν από 0,3 έως 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου ανά αιώνα, από το 1900 έως το 2000. Όμως, από τότε και μετά, καθώς εντάθηκε το λιώσιμο των πάγων, ο ρυθμός επίσης επιταχύνθηκε σε 1,3 χιλιοστά του δευτερολέπτου ανά αιώνα.

Ο σημερινός ρυθμός είναι πιθανότατα ο υψηλότερος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Προβλέπεται ότι θα παραμείνει περίπου στο επίπεδο του 1 χιλιοστού του δευτερολέπτου ανά αιώνα τις επόμενες δεκαετίες, ακόμα κι αν περιοριστούν σημαντικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, επισημαίνουν οι επιστήμονες. Στην περίπτωση που δεν περιοριστούν, ο ρυθμός θα αυξηθεί σε 2,6 χιλιοστά του δευτερολέπτου ανά αιώνα έως το 2100.