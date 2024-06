Η startup CyanVac LLC με έδρα το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια στις ΗΠΑ έλαβε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για να υποστηρίξει μια κλινική δοκιμή Φάσης 2β του CVXGA, του υποψηφίου εισπνεόμενου εμβολίου της εταιρείας που έχει σχεδιαστεί για την προστασία από την COVID-19.

Η CyanVac έλαβε τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Project NextGen, μιας ομοσπονδιακής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS), για να ξεκινήσει μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης 2β με 10.000 συμμετέχοντες και να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εισπνεόμενου εμβολίου έναντι των mRNA εμβολίων που έχουν εγκριθεί από τον FDA

Το νέο εμβόλιο βασίζεται σε μια πλατφόρμα χορήγησης ιών που αναπτύχθηκε από τον ιδρυτή της εταιρείας Biao He και περιέχει τροποποιημένα στελέχη του ιού της παραγρίπης 5, που προκαλεί λοιμώδη τραχειοβρογχίτιδα στους σκύλους, αλλά είναι αβλαβής για τον άνθρωπο.

Ο Biao He κατέχει Fred C. Davison Distinguished University Chair in Veterinary Medicine και είναι μέλος ΔΕΠ του UGA's College of Veterinary Medicine (CVM).

Συμμετείχε σε συμβουλευτική επιτροπή του Λευκού Οίκου για το μέλλον των εμβολίων κατά της COVID-19 και αναδείχθηκε ως Regents' Entrepreneur δηλαδή Επιχειρηματίας της Χρονιάς στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια (UGA).

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που μας δίνεται η ευκαιρία να δοκιμάσουμε ένα νέο εισπνεόμενο εμβόλιο για την COVID, του οποίου η τεχνολογική πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί στο UGA», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο He, ο οποίος εδρεύει στο Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων του UGA.

«Το όνομα του εμβολίου μας - CVXGA - είναι ένας φόρος τιμής στο UGA και στο CVM των οποίων η υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια το κατέστησε δυνατό».

Στόχος του Project NextGen είναι να προωθήσει νέα, καινοτόμα εμβόλια και θεραπευτικά μέσα που παρέχουν μεγαλύτερης διάρκειας και πιο ανθεκτική προστασία έναντι της COVID-19.

Το βραβείο είναι ένα από τα πρώτα που δόθηκαν μέσω του Rapid Response Partnership Vehicle, μιας κοινοπραξίας που χρηματοδοτείται από την Αρχή Βιοϊατρικής Προηγμένης Έρευνας και Ανάπτυξης (HHS Biomedical Advanced Research and Development Authority-BARDA) για την επιτάχυνση της ανάπτυξης προϊόντων και τεχνολογίας.

Η μελέτη Φάσης 2β, η οποία θα ξεκινήσει αυτό το φθινόπωρο, θα διεξαχθεί από το Δίκτυο Κλινικών Μελετών της BARDA, εστιάζοντας στην αξιολόγηση του εμβολίου σε ένα υποσύνολο συμμετεχόντων που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου.