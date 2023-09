Ο αστροναύτης της NASA Stanley G. Love «προσγειώνεται» στα Χανιά Το Πολυτεχνείο Κρήτης υποδέχεται στα Χανιά τον Αμερικανό αστροναύτη της NASA Dr. Stanley G. Love και την ειδική στις επιστήμες του διαστήματος, νευροεπιστήμονα Dr. Jancy McPhee της SciArt Exchange.

Οι προσκεκλημένοι επιστήμονες θα παρουσιάσουν μέσα από τις δικές τους βιωματικές εμπειρίες, τις εξελίξεις στις επιστήμες και τη Διαστημική τεχνολογία, τις οραματικές αποστολές που προγραμματίζονται για το μέλλον, καθώς και την εκπαίδευση και τις απαιτήσεις μιας σταδιοδρομίας στον χώρο του Διαστήματος

. Η εκπαιδευτική αυτή πρωτοβουλία του Πολυτεχνείου Κρήτης σηματοδοτεί την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς με ανοιχτές εκδηλώσεις και με σημαντικές παράλληλες δράσεις, τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και για την ευρύτερη κοινωνία των Χανίων.

«Η πρόσκληση έγινε στα πλαίσια διερευνητικών επαφών για συνεργασία και αποσκοπεί στην προβολή του ερευνητικού έργου του Πολυτεχνείου Κρήτης, ειδικά στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται εργαστήρια και έχει δημιουργηθεί πλαίσιο ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών», σχολιάζει ο Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Οικοδομικών Τεχνολογιών Αιχμής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και Αντιπρύτανης Έρευνας, κ. Κωστής Ουγγρίνης.

Το Πολυτεχνείο θα φιλοξενήσει τους δυο διακεκριμένους στον χώρο τους επιστήμονες από τις 11-13 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των δράσεων συνεργασίας που έχει αναπτύξει το ίδρυμα με κορυφαίους διεθνείς και εθνικούς φορείς για την προβολή των σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων του, της ενίσχυσης του εκπαιδευτικού του έργου αλλά και της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης της έρευνας με την κοινωνία.

Στην ομιλία του με τίτλο: “A Special Place in Space”, ο πλανητικός επιστήμονας και αστροναύτης της NASA Dr. Stanley G. Love θα συζητήσει τη συναισθηματική σύνδεση που βιώνουν πολλοί ταξιδιώτες του Διαστήματος όταν βλέπουν τον πλανήτη μας έξω από την ατμόσφαιρα.

Στη συνέχεια θα συγκρίνει τη Γη με άλλους γνωστούς πλανήτες για να τονίσει τη μοναδικότητά της και μετά θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού σχετικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την εξερεύνηση και την επιστήμη του Διαστήματος αλλά και με την βιωματική εμπειρία ενός ανθρώπου που ταξιδεύει στο Διάστημα. Αντίστοιχα, η ομιλία της Dr. Jancy McPhee με τίτλο:

“Exploring the Universe through Science, Technology, and the Arts” έχοντας ως αφετηρία την εξειδίκευσή της στη νευροεπιστήμη, στις επιστήμες για τη ζωή στο Διάστημα καθώς και στην επικοινωνία της επιστήμης, θα επικεντρωθεί στις συναρπαστικές τρέχουσες εξελίξεις στην εξερεύνηση του Διαστήματος, αναδεικνύοντας την αξία που είχαν και θα έχουν μελλοντικά για την ανθρωπότητα.

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαστημικές πτήσεις με ανθρώπινο πλήρωμα στις οραματικές αποστολές που προγραμματίζονται για το μέλλον, τονίζοντας τη δύναμη που έχει η συνέργεια επιστήμης, τεχνολογίας και τέχνης στη δημιουργική επίλυση αυτών των προκλήσεων, καθώς και το δυνητικό ρόλο που μπορεί να έχει ο καθένας μας στο μέλλον του Διαστήματος.

Μέσα από την ιδιότητά της ως Executive Director του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού SciArt Exchange, θα μιλήσει επίσης για το ρόλο της κατεύθυνσης STEAM στην εκπαίδευση καθώς και για την προετοιμασία που απαιτείται για μια σταδιοδρομία στο Διάστημα και θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.

Οι ομιλίες έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00, στο Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η εκδήλωση είναι δωρεάν και ανοιχτή για το κοινό και θα μεταδοθεί ζωντανά εδώ.