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Η συζήτηση γίνεται με πρωτοβουλία του «Σημείου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς».

Σε συζήτηση, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, για «το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς» θα συμμετάσχει αύριο, Τρίτη (6/10) στις 18:30, ο Αλέξης Χαρίτσης.

Η συζήτηση γίνεται με πρωτοβουλία του «Σημείου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς» και το συντονισμό της θα κάνει ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του Σημείου και Πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.

«Αύριο το απόγευμα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης θα συμμετέχω μαζί με εξαιρετικούς συνομιλητές σε μια επίκαιρη και κρίσιμη συζήτηση.

Μια πρωτοβουλία του Σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς με τον συντονισμό του Κωστή Παπαϊωάννου.

Σας περιμένουμε!», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης.

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