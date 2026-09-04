Ο Β. Κικίλιας από την Καβάλα υπογράμμισε τη σημασία της Αν. Μακεδονίας και Θράκης ως πύλης εισόδου και πολιτιστικού κέντρου.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής ως πύλης εισόδου και πολιτιστικού σταυροδρομιού με σημαντικά πλεονεκτήματα σε τουρισμό, ενέργεια και αλιεία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός τόνισε τη δέσμευση του Υπουργείου για τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής, υπογραμμίζοντας πως η ενίσχυση των υποδομών αποτελεί βασικό στόχο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα ζητήματα των λιμενικών υποδομών σε Καβάλα, Κεραμωτή και Θάσο. Ο κ. Κικίλιας διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία, συνεργαζόμενο και με άλλα συναρμόδια υπουργεία για την άρση εμποδίων και την προώθηση κρίσιμων έργων, πάντα σε συμβατότητα με τη νομοθεσία και τις ανάγκες της περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς διακινούνται στην περιοχή και στη Θάσο πάνω από δύο εκατομμύρια ταξιδιώτες. Ο υπουργός επανέλαβε ότι η ασφάλεια αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και πως η ενδυνάμωση της περιοχής θα γίνει με οργανωμένο και δομημένο τρόπο, με σεβασμό στους κατοίκους, τους ταξιδιώτες και τους τουρίστες.

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι βασικό δόγμα του Υπουργείου είναι η στήριξη της ελληνικής οικογένειας και της τοπικής επιχειρηματικότητας, ώστε να ενισχυθούν τα εισοδήματα και να δοθεί προοπτική στις νέες γενιές. Αναφέρθηκε και στις διεθνείς προκλήσεις που επηρεάζουν το κόστος και την οικονομία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στοχεύει στη στήριξη των πολιτών εν μέσω κρίσεων.

Ευχαριστώντας τους συνεργάτες και τους βουλευτές του νομού, ο υπουργός δήλωσε ότι στόχος είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού μέχρι το τέλος της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης.

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Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, εξήρε τη συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας για τα έργα υποδομής, επισημαίνοντας τη σημασία της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και την ασφάλεια της περιοχής.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας με τη συμμετοχή βουλευτών, τοπικών αυτοδιοικητικών και εκπροσώπων φορέων. Ο υπουργός επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας και ενημερώθηκε για το επιχειρησιακό έργο της Λιμενικής Αρχής.

Στη Θάσο, ο υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία του νησιού για τον τουρισμό και την ακτοπλοΐα, επισημαίνοντας ότι προχωρά η ένταξη του έργου αποκατάστασης του λιμανιού στο πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» με χρηματοδότηση 2,2 εκατ. ευρώ. Υπογράμμισε ότι η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του νησιού απαιτεί επίλυση θεμάτων υποδομών με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Ο δήμαρχος Θάσου, Ελευθέριος Κυριακίδης, ευχαρίστησε τον υπουργό για τη διαρκή στήριξη και εξέφρασε βεβαιότητα για την ταχεία ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του λιμανιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και φορέων.

Ο υπουργός επισκέφθηκε το Α' Λιμενικό Τμήμα Θάσου και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του, ενώ στη συνέχεια επιθεώρησε το νέο περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εξοπλισμένο με ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, και συνεχάρη το πλήρωμα για το έργο τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Επισήμανε τη σημασία της ύπαρξης πλωτού ασθενοφόρου για τους νησιώτες και την αξία των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κικίλιας είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νέστου, Σάββα Μιχαηλίδη, και επισκέφθηκε το Β' Λιμενικό Τμήμα Κεραμωτής. Τέλος, μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου για συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, κ.κ. Στέφανο.