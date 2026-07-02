«Είναι θετικό ότι η κυβέρνηση, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, αναγκάζεται, έστω και τώρα, με καθυστέρηση 7 ετών, να εφαρμόσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Η Υπουργός Εργασίας, κυρία Νίκη Κεραμέως, πριν λίγη ώρα, στην ομιλία της στη Βουλή, αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όπως διατυπώθηκε αναλυτικά στις 28 Μαΐου, και δεσμεύθηκε πως θα νομοθετήσει άμεσα την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία, πως δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά τα ποσά από τις συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα που δεν περικόπηκαν και πως θα συνεχιστεί η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις σώρευσης παροχών από διαφορετικά δικαιώματα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Είναι θετικό ότι η κυβέρνηση, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, αναγκάζεται, έστω και τώρα, με καθυστέρηση 7 ετών, να εφαρμόσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και να καταργήσει μία από τις πιο άδικες προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου.

Ελπίζουμε να προβλέψει και το άλλο σκέλος της πρότασής μας, την επιστροφή των περικοπών που έγιναν στις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου μέσω απαλλαγής από μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις για να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαιοσύνης.

Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα αποδέχθηκε.

Αυτό σημαίνει αξιόπιστη και δυναμική αντιπολίτευση. Να προσφέρεις εναλλακτική, προοδευτική κυβερνητική επιλογή και να επιβάλλεις αλλαγές που βελτιώνουν τη ζωή των συμπολιτών μας σε ενεστώτα χρόνο.

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Είναι και μία απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολότευσης και προσθέτει: «Παραπέμπω στην αποδελτίωση της σημερινής ομιλίας της Υπουργού και στην ανακοίνωσή μου ως εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ της 28ης Μαΐου».

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