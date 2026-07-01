Παραίτηση- βόμβα του Προέδρου της ΔΕΕΠ Αυστραλίας της Ν.Δ. Θανάση Τσουχαντάρη.

Στην επιστολή παραίτησης του ο επιφανής Έλληνας ομογενής αφήνει βαριές αιχμές προς την κυβέρνηση. «Η σηµερινή Νέα Δηµοκρατία, δυστυχώς για όλους εµάς που τη στηρίξαµε και την υπηρετήσαµε πιστά, απέχει αισθητά από τις αρχές και τις αξίες που γνώρισα και υπηρέτησα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Κ. Τσουχαντάρης ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Ν.Δ. στις ευρωεκλογές το 2024. Η επιρροή του στην ελληνική ομογένεια κρίνεται σημαντική. Πρόκειται για το «γαλάζιο» στέλεχος της Ομογένειας που άνοιξε τα περισσότερα κομματικά γραφεία στην Αυστραλία.

Στην επιστολή παραίτησης του ο πρώην επικεφαλής των κομματικών Οργανώσεων της Ν.Δ. στην Αυστραλία -μεταξύ άλλων- ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών , απορρίπτει την πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, κάνει λόγο για αδιαφορία απέναντι στην ελληνική ομογένεια και για ερήμωση της υπαίθρου.

Δείτε εδώ την επιστολή παραίτησης