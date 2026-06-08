Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισήμανε την ανάγκη οι δυνάμεις της Αριστεράς να υπερβούν τις παρελθούσες διαφωνίες και να σχεδιάσουν την κοινή τους πορεία.

Πανελλαδική συνδιάσκεψη των μελών της Νέας Αριστεράς πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή (7/6). Εκατοντάδες μέλη επιβεβαίωσαν την πίστη τους στο εγχείρημα, το πείσμα και την επιμονή τους να συνεχίσουν το επόμενο διάστημα, στις κατευθύνσεις που αποφασίστηκαν στο πρόσφατο συνέδριο του Κόμματος, για την ανάγκη συγκρότησης ενός μετώπου των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας στον δρόμο προς τις επόμενες εκλογές, με στόχο να αμφισβητήσει αλλά και να ανατρέψει τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.

«Επιβεβαιώθηκε η απόφαση της τελευταίας ΚΕ που έθετε ως προτεραιότητα να ληφθούν πρωτοβουλίες διαλόγου με δυνάμεις και συλλογικότητες της Αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας , με καθοριστικό τον ρόλο της Νέας Αριστεράς», ανέφεραν πηγές του κόμματος.

Στην εισήγηση του ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε:

1) την προεκλογική προετοιμασία και ετοιμότητα των μελών και των οργανώσεων του Κόμματος σε όλη την χώρα.

2) την απαραίτητη ενίσχυση των δράσεων και των πρωτοβουλιών της Νέας Αριστεράς, με στόχο την δημιουργία μετώπου των δυνάμεων της Αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.

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3) επισήμανε την ανάγκη οι δυνάμεις της Αριστεράς να υπερβούν τις παρελθούσες διαφωνίες και να σχεδιάσουν την κοινή τους πορεία, με σεβασμό στην αυτονομία των κομμάτων, χωρίς προσωπικές στρατηγικές.