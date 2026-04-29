Η Όλγα Γεροβασίλη, Ε' Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά της κυβέρνησης, εστιάζοντας στη διαχείριση της υπόθεσης των υποκλοπών και στη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Η κ. Γεροβασίλη τόνισε ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όφειλε να εξαιρεθεί από τη διαδικασία διερεύνησης, λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο, αφού είχε υπάρξει εποπτεύων της ΕΥΠ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαχείριση της δικογραφίας από τον Άρειο Πάγο, κάνοντας λόγο για έλλειψη ουσιαστικής διερεύνησης, παρά τον όγκο και τη σημασία των νέων στοιχείων που προέκυψαν από την πρωτοβάθμια δίκη. Χαρακτήρισε μάλιστα την εξέλιξη αυτή ως «θεσμική εκτροπή», υποστηρίζοντας ότι δεν κλήθηκαν κρίσιμοι μάρτυρες ούτε αξιοποιήθηκαν επαρκώς τα δεδομένα.

Αντιπαραβάλλοντας τη στάση του Αρείου Πάγου με εκείνη του Πρωτοδικείου, σημείωσε ότι το τελευταίο προχώρησε σε ενδελεχή έρευνα, εξετάζοντας δεκάδες μάρτυρες και αναδεικνύοντας νέα στοιχεία, γεγονός που –όπως είπε– καταδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να μην εξετάζεται το ζήτημα της κατασκοπείας, ιδίως ενόψει των στοιχείων που προσκόμισε ο Χρήστος Σπίρτζης, ακόμη και emails δηλαδή από την περίοδο διαπραγμάτευσης της χώρας με τους δανειστές.

Σε πολιτικό επίπεδο, η κ. Γεροβασίλη άφησε σαφείς αιχμές για πιθανή κυβερνητική επιρροή στη Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι η έντονη αντίδραση του νομικού κόσμου της Χώρας αλλά και θεσμικών παραγόντων καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, υπογράμμισε ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν αποτελεί απλώς ένα μεμονωμένο σκάνδαλο, αλλά ζήτημα που αφορά την ποιότητα της Δημοκρατίας και τη λειτουργία του κράτους δικαίου στη χώρα, προειδοποιώντας για ευρύτερες πολιτικές και θεσμικές συνέπειες.