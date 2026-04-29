Είναι δεδομένο πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ζητήσουν την κλήση πρώτα από όλα του καταδικασθέντα Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος προ μηνός απείλησε δημόσια τον Πρωθυπουργό πως θα έχει την τύχη του Νίξον

Με την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, μετά και τη νέα αρχειοθέτηση του Αρείου Πάγου, να βρίσκεται προ των πυλών της Ολομέλειας της Βουλής, το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα δυσεπίλυτο γρίφο: Τι στάση θα κρατήσει στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την Εξεταστική Επιτροπή.

Και το μείζον διακύβευμα για το κυβερνείο δεν είναι αν θα υπερψηφίσει ή όχι την πρόταση Ανδρουλάκη. Τέτοιο δίλημμα δεν υπάρχει, δεδομένου ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση του 2019 δίνει τη δυνατότητα στη μειοψηφία με 120 ψήφους να επιβάλλει τη συγκρότηση Εξεταστικής για πεπραγμένα της πλειοψηφίας. Η καταψήφιση της πρότασης Ανδρουλάκη ως εκ τούτου είναι δεδομένη, όπως σχεδόν σίγουρη θεωρείται και η συγκέντρωση των απαιτούμενων ψήφων, με το άθροισμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συγκεντρώνουν 114 και να υπολείπονται και 27 ανεξάρτητοι, πολλοί από τους οποίους θα ταχθούν υπέρ.

Αντίθετα, καθόλου δεδομένη δεν πρέπει ωστόσο να θεωρείται η στάση που θα κρατήσει το Μέγαρο Μαξίμου ως προς το κατά πόσο το αίτημα του ΠΑΣΟΚ εμπίπτει στην παράγραφο 5 ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 144 του Κανονισμού της Βουλής για τη συγκρότηση Εξεταστικής. Η διαφορά των δύο δεν αποτελεί διαδικαστικό ζήτημα. Επί της ουσίας εξαρτάται η ίδια η συγκρότησή της, αφού με την υπαγωγή στο άρθρο 5 απαιτούνται μόνο οι 120 βουλευτές, ενώ με το άρθρο 6 απαιτούνται 151, με το σκεπτικό ότι το επίδικο θέμα αφορά «εξωτερική πολιτική» ή «εθνική άμυνα».

Η πρόταση, την οποία όπως αποκάλυψε χθες το Dnews, έχει υπό επεξεργασία το Μέγαρο Μαξίμου, αποτελεί δίκοπο μαχαίρι για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και τούτο διότι ενδεχόμενη προσφυγή στην «ασφάλεια» των 151 βουλευτών, που ενταφιάζει την συγκρότηση της Εξεταστικής, ενέχει μία δομική αντίφαση που διαλύει στα εξ ων συνετέθη όλη την επιχειρηματολογία του Μεγάρου Μαξίμου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πώς γίνεται να ισχυρίζεται τόσο καιρό πως πρόκειται για μία υπόθεση που αφορά 4 ιδιώτες, χωρίς καμία διασύνδεση με το κράτος, να υπεραμύνεται της αρχειοθέτησης του Αρείου Πάγου χωρίς έρευνα για την κατηγορία της κατασκοπείας και για την ίδια υπόθεση να επικαλεστεί λόγους «εξωτερικής πολιτικής», «εθνικής άμυνας» ή «εθνικής ασφάλειας» προκειμένου να μη συγκροτηθεί η Εξεταστική;

Όποια απάντηση και αν δοθεί, σε περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει να ενταφιάσει το ενδεχόμενο νέας Επιτροπής, πειστική δεν μπορεί να είναι. Και είναι δεδομένο πως θα έχει για ακόμα μία φορά μεγάλο πολιτικό κόστος λόγω της νέας εξόφθαλμης επιχείρησης συγκάλυψης. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς πως στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς βρίσκεται μία Εξεταστική, η οποία επί της ουσίας εγκυμονεί τον κίνδυνο για την κυβέρνηση να εξελιχθεί σε μία οιωνεί προανάκριση, ακριβώς αυτήν που ουδέποτε έκανε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, προς μεγάλη ανακούφιση του Μεγάρου Μαξίμου.

Διότι είναι δεδομένο πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ζητήσουν την κλήση πρώτα από όλα του καταδικασθέντα Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος προ μηνός απείλησε δημόσια τον Πρωθυπουργό πως θα έχει την τύχη του Νίξον, επαναλαμβάνοντας πως πουλάει το λογισμικό του (Predator) μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης για την κατασκοπεία, ο καταδικασμένος Ισραηλινός απόστρατος και επιχειρηματίας δεν θα βρεθεί ενώπιον άβολων ερωτήσεων μέχρι το Εφετείο, άρα εξασφαλίζεται η σιωπή του τουλάχιστον ενώπιον δικαστικών αρχών ως τις 11 Δεκεμβρίου. Κάτι που θα αλλάξει εάν συσταθεί Εξεταστική. Εξίσου δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται πως μεταξύ των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν στην Εξεταστική, εφόσον αυτή συσταθεί, θα είναι και τα εννέα επιπλέον πρόσωπα που η καταδικαστική πρωτόδικη απόφαση ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση για τυχόν αδικήματα αλλά ενταφιάστηκε από τον Άρειο Πάγο. Όπως επίσης – και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μετά τον Ταλ Ντίλιαν – και οι υπουργοί που στοχοποιήθηκαν με το κακόβουλο λογισμικό, και οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια. Τι στάση θα κρατήσει ο Νίκος Δένδιας που έλαβε SMS ενόσω βρισκόταν στη Σαουδική Αραβία για υπογραφή διακρατικής αμυντικής συμφωνίας και ο οποίος ήταν πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Εξωτερικών ενόσω ο κ. Σμυρλής εξήγαγε το Predator ; Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έλαβε SMS με επιμολυσμένο σύνδεσμο την ημέρα που συμμετείχε στο ΚΥΣΕΑ; Ο κ. Γεραπετρίτης που δέχθηκε επίσης επιμολυσμένο μήνυμα ανήμερα της συνάντησής του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών; Τα ερωτήματα είναι πολλά, όπως πολλά θα είναι και τα πρόσωπα, εμπλεκόμενα και μη μέχρι σήμερα, τα οποία θα ζητηθεί να λάβουν κλήση στην Εξεταστική, με τη ΝΔ να αντιμετωπίζει αν μη τι άλλο αμήχανα την όλη αυτή προοπτική.

Μέχρι στιγμής, το Μέγαρο Μαξίμου ζυγίζει τα δεδομένα και δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του στην πρόταση Ανδρουλάκη, η οποία δείχνει πως έχει ήδη εξασφαλίσει τις 120 ψήφους για τη συγκρότηση της Εξεταστικής. Πολύ σύντομα ωστόσο θα κληθεί να πάρει μία απόφαση. Και θα κληθεί να διαλέξει ανάμεσα σε μία κακή και μία πολύ κακή λύση.