Το -εύστοχο- ερώτημα του Ανδρέα Πετρουλάκη.

Πραγματικά, θυμάστε τι έλεγαν κυβερνητικά στελέχη για τη Θάνου, τον Παπαγγελόπουλο, την Τουλουπάκη, τη Δημητρίου, όταν ήταν αντιπολίτευση;

Στελέχη που σήμερα εξανίσταται για την «επικίνδυνη και αντιδημοκρατική» αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης από την αντιπολίτευση;

Το -πολύ σωστό- ερώτημα το θέτει με ανάρτησή του ο Ανδρέας Πετρουλάκης, που αποδεικνύει για μια ακόμα φορά πόσο εύστοχος είναι και γιατί είναι ο κορυφαίος δημοσιογράφος σήμερα στη χώρα.

Αναφέρει στην ανάρτησή του στο f/b ο Ανδρέας Πετρουλάκης:

«Τα στελέχη της Κυβέρνησης που εξανίστανται για την "επικίνδυνη και αντιδημοκρατική" αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης από την αντιπολίτευση μήπως θυμούνται τι έλεγαν για τη Δικαιοσύνη της Θάνου, του Παπαγγελόπουλου, της Τουλουπάκη, της Δημητρίου κλπ ως αντιπολίτευση;».

Θα πείτε το ίδιο δεν συμβαίνει και σήμερα; Οι ίδιοι που καταγγέλλουν «αμφισβήτηση της ελληνικής δικαιοσύνης» δεν είναι οι ίδιοι που πρωτοστατούν στις επιθέσεις εναντίον της ευρωπαϊκής εισαγγελίας;

Και κυρίως η ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος δεν είναι αυτή που επεμβαίνουν στην ηγεσία της δικαιοσύνης για την κάλυψη των μείζονων σκανδάλων;

Β.Σκ.