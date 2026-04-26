Αναλυτικά όσα τόνισε σε συνέντευξή του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα One Voice και τον δημοσιογράφο Λάμπρο Παπαδή. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως: «Ο Μητσοτάκης δεν είναι, πλέον, σε θέση να ελέγξει τις εξελίξεις» ενώ σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επεσήμανε ότι: «Μιλάμε για ένα «γαλάζιο σκάνδαλο», αυτό δείχνουν οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οποία επιτίθενται με μανία από τη Ν.Δ. Η Ν.Δ., ωστόσο, επινόησε το αφήγημα περί «διαχρονικών ευθυνών», αναφερόμενη σε υπαρκτές διαρθρωτικές αδυναμίες του συστήματος. Δεν συζητάμε όμως γι' αυτό, αλλά για το μεγάλο «γαλάζιο» κόλπο και την κατάχρηση της εξουσίας. Θυμηθείτε τον Ιούλιο του 2025, με μια διαδικασία που εξευτέλισε το κοινοβούλιο, για να προστατεύσει τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη».

Η συνέντευξη:

«Κύριε Ζαχαριάδη, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων. Πώς αξιολογεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. τη στάση της κυβέρνησης και ποια είναι η πολιτική ευθύνη που της αποδίδετε;

Μιλάμε για ένα «γαλάζιο σκάνδαλο», αυτό δείχνουν οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οποία επιτίθενται με μανία από τη Ν.Δ. Η Ν.Δ., ωστόσο, επινόησε το αφήγημα περί «διαχρονικών ευθυνών», αναφερόμενη σε υπαρκτές διαρθρωτικές αδυναμίες του συστήματος. Δεν συζητάμε όμως γι' αυτό, αλλά για το μεγάλο «γαλάζιο» κόλπο και την κατάχρηση της εξουσίας. Θυμηθείτε τον Ιούλιο του 2025, με μια διαδικασία που εξευτέλισε το κοινοβούλιο, για να προστατεύσει τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών, θεωρείτε ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη ή εξακολουθεί να υπάρχει συγκάλυψη; Ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα επιδιώξει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε κοινοβουλευτικό και θεσμικό επίπεδο;

Η προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση είναι προφανέστατη. Το συγκεκριμένο θέμα αγγίζει απευθείας τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αναλάβει και τη διοικητική ευθύνη για την ΕΥΠ, από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκε, το 2019. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τον περασμένο Μάρτιο, έσωσε την τιμή της ελληνικής Δικαιοσύνης, καθώς και σε αυτό το ζήτημα ο κ . Μητσοτάκης προσωπικά έκανε τα πάντα, προκειμένου το θέμα να θαφτεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αναδειχθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών, και κοινοβουλευτικά, αλλά και νομικά. Θυμίζω ότι, τα στελέχη του κόμματός μας που αποδείχτηκε πως υπήρξαν στόχοι παρακολούθησης, έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να διαλευκανθεί η υπόθεση, σε αντίθεση με τα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, που δεν τολμούν να αρθρώσουν ούτε λέξη. Και το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο τους ίδιους. Όταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, παραδείγματος χάρη, μετατρέπεται σε στόχο παρακολούθησης, αυτό δεν αφορά μόνο τα ατομικά τους δικαιώματα, αλλά την ίδια τη χώρα.

Με δεδομένη τη φθορά της κυβέρνησης, εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών; Και αν ναι, είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για μία τέτοια αναμέτρηση;

Ο κ . Μητσοτάκης θα κάνει τα πάντα για να τις αποφύγει, του αρέσει η εξουσία, του αρέσει η καρέκλα . Αλλά, πλέον, δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις εξελίξεις.

Η θέση η δική μας είναι σαφής: Εκλογές τώρα για να απαλλαγεί ο τόπος από αυτήν την άθλια κυβέρνηση των σκανδάλων, της ακρίβειας, της υπονόμευσης των θεσμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει πρόταση και θέση για το πώς η προοδευτική παράταξη μπορεί να γίνει πλειοψηφία ξανά. Αν οι εκλογές έρθουν νωρίτερα και η διαδικασία της ανασύνθεσης θα πρέπει να επιταχυνθεί.

Η υπόθεση Λαζαρίδη και το ζήτημα του πτυχίου από εργαστήριο ελευθέρων σπουδών έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση. Πώς σχολιάζετε το θέμα σε επίπεδο θεσμικής αξιοπιστίας και πολιτικής ηθικής;

Από τη στιγμή που ο κ. Λαζαρίδης παραδέχτηκε όλα όσα του καταλογίζαμε και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε παραίτηση μετά από την κατακραυγή της αντιπολίτευσης, αλλά και την παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη αναφορικά με τους τίτλους σπουδών του, αυτό που συμβαίνει είναι ότι, ο κ. Μητσοτάκης είχε στενό του συνεργάτη έναν κατ' ομολογία απατεώνα. Η στάση τού κ. Λαζαρίδη αποτελεί μνημείο θράσους. Μέχρι να παραδεχτεί τα πάντα και να παραιτηθεί, έσπασε κάθε όριο προκλητικότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση αυτή κατέρριψε με πάταγο το αφήγημα περί «αριστείας». Το μόνο κριτήριο για τις επιλογές προσώπων από τον κ. Μητσοτάκη, όπως φάνηκε, είναι η υποταγή σε αυτόν. Ο κ. Λαζαρίδης φάνηκε εξαιρετικά πρόθυμος ως προς τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην αρμόδια Επιτροπή, γι' αυτό και ανταμείφθηκε με τη θέση του υφυπουργού. Πλέον, όμως, αυτός που έχει εκτεθεί είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.

Πολλοί πολίτες εκφράζουν δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Πώς σκοπεύει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να επανασυνδεθεί με τα κοινωνικά στρώματα που νιώθουν απογοητευμένα ή αποστασιοποιημένα;

Είναι εύλογη η συγκεκριμένη στάση των πολιτών. Εδώ και επτά χρόνια, πλέον, είναι αντιμέτωποι με έναν χυδαίο και απροκάλυπτο κυβερνητικό κυνισμό, ο οποίος προκαλεί συνολική αποστροφή για το πολιτικό σύστημα. Και η ίδια η κυβέρνηση και το κόμμα της Ν.Δ. φροντίζει με επιμέλεια να ενισχύει το αφήγημα «όλοι το ίδιο είναι», για να αποποιηθεί των ευθυνών της. Για να είμαστε ειλικρινείς, όμως, κάναμε τεράστια λάθη κι εμείς, ιδίως την περίοδο 2023-2024.

Στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο καταγράφονται διεργασίες και αναζητήσεις. Πιστεύετε ότι, υπάρχει έδαφος για συγκλίσεις ή βλέπετε να ενισχύεται ο κατακερματισμός της Κεντροαριστεράς;

Ο κατακερματισμός ευνοεί μόνο τον κ. Μητσοτάκη. Συνεπώς, οφείλουμε όλες και όλοι να κάνουμε τα πάντα για να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη. Το έδαφος προφανώς και υπάρχει. Αλλά και οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής είναι σημαντικές. Το επόμενο διάστημα πρέπει να καταλήξουν στη συγκρότηση ενός ενιαίου και ισχυρού πόλου που θα διεκδικήσει τη νίκη στις εκλογές. Είμαι αισιόδοξος ότι, θα το πετύχουμε.

Πώς αξιολογείτε την προοπτική δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα; Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανασύνταξη της προοδευτικής παράταξης ή εγκυμονεί κινδύνους διάσπασης;

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει δώσει δείγματα γραφής ως προς την ικανότητά του να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου, εκτιμώ θα συμβάλει ξανά με θετικό τρόπο. Και, βεβαίως, ήταν ο πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που ανέλαβε το τιτάνιο έργο της οριστικής εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς κανείς να αμφισβητήσει την ηθική μας ακεραιότητα. Σημαντικό στις μέρες μας να το θυμίζουμε.

Υπάρχει, κατά την άποψή σας, ανάγκη για έναν νέο πολιτικό λόγο από την πλευρά της Αριστεράς; Και αν ναι, ποια θα είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά στην παρούσα συγκυρία;

Σίγουρα η ανανέωση παίζει πάντα τον δικό της προωθητικό ρόλο. Πρέπει να μιλήσουμε για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Για την ασφάλεια, τις ανισότητες, το δημογραφικό. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει απαγορευμένη ατζέντα για τη δική μας παράταξη. Αυτό που σίγουρα χρειάζεται είναι η προγραμματική σαφήνεια και καθαρότητα. Αλλά και η συνεχής παρουσία, όπου ζουν, εργάζονται και αγωνίζονται οι άνθρωποι που ανήκουν στην κοινωνική πλειοψηφία που πλήττεται από την πολιτική της κυβέρνησης.

Σε επίπεδο καθημερινότητας, οι πολίτες πιέζονται από την ακρίβεια και τις ανισότητες. Ποιες είναι οι άμεσες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για την ανακούφιση των πιο ευάλωτων;

Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο «εισαγόμενη», όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά έχει και χαρακτηριστικά ελληνικών στρεβλώσεων και επιλογών. Η Ελλάδα σπάει τα ευρωπαϊκά ρεκόρ στον πληθωρισμό είτε βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης, όπως τώρα με τον πόλεμο στο Ιράν, είτε όχι. Και σε ό,τι αφορά τη στέγαση, η κατοικία, πλέον, αποτελεί άπιαστο όνειρο για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει καταθέσει μια πλήρη πρόταση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα:

Προσωρινό μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση του ΦΠΑ στα νησιά.

Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα.

Επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διύλιση πετρελαίου και έκτακτη εισφορά.

Ανώτατο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά και αγροεφόδια.

Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες είναι πλήρως κοστολογημένες, θα δώσουν ανάσα στα νοικοκυριά άμεσα. Φτάνει πια με την αφαίμαξη, τα υπερπλεονάσματα και τα υπερκέρδη των καρτέλ.

Αν σας ζητούσα να συνοψίσετε το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περιόδου, ποιο είναι το βασικό δίλημμα που τίθεται ενώπιον της κοινωνίας και πώς απαντά σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.;

Το δίλημμα είναι: Τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή προοδευτική διέξοδος. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι καταστροφικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. θα κάνει τα πάντα, ώστε το δίλημμα αυτό να γίνει κατανοητό από την κοινωνική πλειοψηφία, αλλά και να συγκροτηθεί το αντίπαλο δέος που θα δώσει την προοδευτική λύση».