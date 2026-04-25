Η ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ.

Η ΚΕ του ΚΚΕ, σε ανακοίνωση για την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα, επισημαίνει:

«Οι κυβερνητικές φιέστες για την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα και οι συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ Μητσοτάκη-Μακρόν δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού μας, υπηρετούν πολλαπλούς αντιλαϊκούς στόχους με πυξίδα τις μπίζνες και τα κέρδη των γαλλικών και ελληνικών μονοπωλίων, ενώ εμπλέκουν βαθύτερα τη χώρα στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους.

Όλα τα παραπάνω έρχονται να τα επιταχύνουν:

Η ανανέωση και ενίσχυση της ελληνο-γαλλικής στρατιωτικής στρατηγικής συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής για από κοινού συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στην Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, στην Αφρική και σε άλλα πολεμικά μέτωπα.

Η ένταξη της Ελλάδας στην γαλλική ''πυρηνική ομπρέλα'' με μεγάλους κινδύνους για την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στην Ελλάδα.

Η αγορά γαλλικών οπλικών συστημάτων που πληρώνει πανάκριβα ο λαός μας, για να στέλνονται στη συνέχεια σε αποστολές εκτός συνόρων.

Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γαλλικών ομίλων στην Ελλάδα.

Το σύνθημα ''Ελλάς-Γαλλία-συμμαχία'' δεν αφορά τους λαούς. Ο μύθος ότι η Γαλλία αποτελεί αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα έχει καταρρεύσει, αφού το γαλλικό κράτος και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ αναπτύσσουν στρατηγικές σχέσεις με την τουρκική αστική τάξη για τα δικά τους συμφέροντα.

Η αποκαλούμενη ''στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης'' και ο ''ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ'' που εκθειάζουν Μακρόν και Μητσοτάκης είναι αντιλαϊκά εργαλεία στην υπηρεσία των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και σε βάρος των λαών, στο πλαίσιο των ανταγωνισμών με τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία.

Κανένας εφησυχασμός! Τώρα απαιτείται να δυναμώσει η λαϊκή πάλη για την απεμπλοκή της χώρας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για να καταγγελθούν οι στρατιωτικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, να μην βρεθεί κανένας Έλληνας αξιωματικός και στρατιώτης στον Περσικό Κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή, να επιστρέψουν όσοι βρίσκονται στις κάθε είδους ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων.

Σε αυτόν τον αγώνα, φυσικός σύμμαχος του ελληνικού λαού είναι ο λαός της Γαλλίας, όλοι οι λαοί της Ευρώπης, οι λαοί που γίνονται θύματα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, όπως του Ιράν, του Λιβάνου και της Παλαιστίνης».