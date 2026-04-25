Πραγματοποιήθηκαν οι κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για μια «κομβική στιγμή» στις διμερείς σχέσεις, η οποία, όπως είπε, σφραγίζει την ιστορική επιλογή των δύο χωρών το 2021 να μετατρέψουν μια μακρά κοινή πορεία σε ισχυρή στρατηγική συμμαχία.
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Γάλλο πρόεδρο «διαχρονικό Ευρωπαίο σύμμαχο και εταίρο, αλλά και αληθινό φίλο της Ελλάδας», σημειώνοντας ότι η σχέση Αθήνας – Παρισιού είναι πολυεπίπεδη, με ρίζες στους ιστορικούς δεσμούς, τις κοινές αξίες και τα αμοιβαία συμφέροντα. Υπογράμμισε ότι η συνεργασία έχει ενισχυθεί τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Συμμαχίας ΝΑΤΟ, αλλά και διμερώς.
Παράλληλα αναφέρθηκε στη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, επισημαίνοντας την επίσκεψη που πραγματοποίησαν το πρωί στη φρεγάτα «Κίμων», η οποία επέστρεψε από πραμονή 40 ημερών στα ανοικτά της Κύπρου. Υπενθύμισε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα παραδοθούν οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Ιωνάς», ενώ η τέταρτη Belharra, ο «Θεμιστοκλής», αναμένεται το 2028.
Τόνισε την ουσιαστική αναβάθμιση της Πολεμικής Αεροπορίας με τα 24 μαχητικά Rafale, αλλά και τη σημερινή συμφωνία για την αναβάθμιση των πυραύλων MICA, υπογραμμίζοντας ότι όλα αυτά ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας και θωρακίζουν τόσο τα ελληνικά όσο και τα ευρωπαϊκά σύνορα.
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Γαλλία έσπευσε να ενισχύσει την άμυνα της Κύπρου κατά την πρόσφατη κρίση στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η κοινή παρουσία τους στη Μεγαλόνησο απέδειξε πως η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη «θεμελιώνεται με πράξεις και όχι μόνο με λόγια».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ελληνογαλλική σύμπλευση «προνοητική και έγκαιρη», καθώς προηγήθηκε των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων των τελευταίων ετών και αποτέλεσε πρόδρομο της ανάγκης για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Αναφέρθηκε επίσης στη διαλειτουργικότητα των δύο ναυτικών, που διαθέτουν φρεγάτες ίδιου τύπου, καθώς και στη σημασία της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής.
Οι 9 συμφωνίες που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν
Εννιά συμφωνίες υπέγραψαν σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.
Oι 9 συμφωνίες:
- Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση
- Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας
- Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας
- Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης
- Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030
- Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας
- Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής
- Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων
- Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France