Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Γάλλο πρόεδρο «διαχρονικό Ευρωπαίο σύμμαχο και εταίρο, αλλά και αληθινό φίλο της Ελλάδας».

Πραγματοποιήθηκαν οι κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για μια «κομβική στιγμή» στις διμερείς σχέσεις, η οποία, όπως είπε, σφραγίζει την ιστορική επιλογή των δύο χωρών το 2021 να μετατρέψουν μια μακρά κοινή πορεία σε ισχυρή στρατηγική συμμαχία.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Γάλλο πρόεδρο «διαχρονικό Ευρωπαίο σύμμαχο και εταίρο, αλλά και αληθινό φίλο της Ελλάδας», σημειώνοντας ότι η σχέση Αθήνας – Παρισιού είναι πολυεπίπεδη, με ρίζες στους ιστορικούς δεσμούς, τις κοινές αξίες και τα αμοιβαία συμφέροντα. Υπογράμμισε ότι η συνεργασία έχει ενισχυθεί τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Συμμαχίας ΝΑΤΟ, αλλά και διμερώς.

Παράλληλα αναφέρθηκε στη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, επισημαίνοντας την επίσκεψη που πραγματοποίησαν το πρωί στη φρεγάτα «Κίμων», η οποία επέστρεψε από πραμονή 40 ημερών στα ανοικτά της Κύπρου. Υπενθύμισε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα παραδοθούν οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Ιωνάς», ενώ η τέταρτη Belharra, ο «Θεμιστοκλής», αναμένεται το 2028.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τόνισε την ουσιαστική αναβάθμιση της Πολεμικής Αεροπορίας με τα 24 μαχητικά Rafale, αλλά και τη σημερινή συμφωνία για την αναβάθμιση των πυραύλων MICA, υπογραμμίζοντας ότι όλα αυτά ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας και θωρακίζουν τόσο τα ελληνικά όσο και τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Γαλλία έσπευσε να ενισχύσει την άμυνα της Κύπρου κατά την πρόσφατη κρίση στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η κοινή παρουσία τους στη Μεγαλόνησο απέδειξε πως η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη «θεμελιώνεται με πράξεις και όχι μόνο με λόγια».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ελληνογαλλική σύμπλευση «προνοητική και έγκαιρη», καθώς προηγήθηκε των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων των τελευταίων ετών και αποτέλεσε πρόδρομο της ανάγκης για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Αναφέρθηκε επίσης στη διαλειτουργικότητα των δύο ναυτικών, που διαθέτουν φρεγάτες ίδιου τύπου, καθώς και στη σημασία της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής.

Οι 9 συμφωνίες που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν

Εννιά συμφωνίες υπέγραψαν σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Oι 9 συμφωνίες: