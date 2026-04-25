Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Γάλλου ηγέτη στην Αθήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλωσορίζοντας τον Γάλλο πρόεδρο, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τα χθεσινά σχόλια και την ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο, τονίζοντας ότι «άγγιξαν τις καρδιές όλων των Ελλήνων» και ανέδειξαν τους σταθερούς δεσμούς φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η σχέση Ελλάδας–Γαλλίας υπερβαίνει τις συμφωνίες που υπογράφονται, επαναλαμβάνοντας πως το «Ελλάς–Γαλλία, Συμμαχία» αποτελεί σταθερό αξίωμα της διμερούς συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό και εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Αθήνα μαζί με τη γαλλική αντιπροσωπεία. Τόνισε ότι η φιλία των δύο χωρών έχει βαθιές ιστορικές ρίζες, ενώ τα τελευταία χρόνια μετατρέπεται σε μια σύγχρονη, ουσιαστική στρατηγική εταιρική σχέση.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπενθύμισε ότι από το 2021 οι δύο χώρες χτίζουν συστηματικά μια στενή συνεργασία, η οποία σήμερα επεκτείνεται με νέες συμφωνίες στους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας, του πολιτισμού και της καινοτομίας. Παράλληλα, επανέλαβε τις δεσμεύσεις που εξέφρασε κατά την ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο, σημειώνοντας ότι παραμένουν απολύτως ενεργές.

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από την υπογραφή των διμερών συμφωνιών στρατηγικής σημασίας, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο Ελλάδας και Γαλλίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και συνεργασίας.