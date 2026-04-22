Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου και Παρατηρητήριο Συνταγματικών & Θεσμικών Εξελίξεων Syntagma Watch σας προσκαλούν στην ανοικτή εκδήλωση με θέμα «40 χρόνια από την αναθεώρηση του 1986: Ποιες αρμοδιότητες για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα;».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και ώρα 18:00

στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60.

Εισαγωγή:

Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ομιλητές:

Δάφνη Ακουμιανάκη, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου

Απόστολος Βλαχογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής (εκλ.), Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

Κυριάκος Παπανικολάου, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ

Νικόλαος Σημαντήρας, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

Συντονισμός:

Φερενίκη Παναγοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο