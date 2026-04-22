Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου και Παρατηρητήριο Συνταγματικών & Θεσμικών Εξελίξεων Syntagma Watch σας προσκαλούν στην ανοικτή εκδήλωση με θέμα «40 χρόνια από την αναθεώρηση του 1986: Ποιες αρμοδιότητες για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα;».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και ώρα 18:00
στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60.
Εισαγωγή:
Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Ομιλητές:
- Δάφνη Ακουμιανάκη, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου
- Απόστολος Βλαχογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής (εκλ.), Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
- Κυριάκος Παπανικολάου, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ
- Νικόλαος Σημαντήρας, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Συντονισμός:
Φερενίκη Παναγοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο