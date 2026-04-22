Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Κυριάκο Σφέτσα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

Ο Κυριάκος Σφέτσας υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας, με πολυσχιδές έργο που εκτείνεται από τη συμφωνική και τη σκηνική μουσική μέχρι τον κινηματογράφο και την ηλεκτρονική σύνθεση. Με σπουδές στην Ελλάδα και το Παρίσι, και με διεθνή παρουσία, συνέβαλε ουσιαστικά στην εξέλιξη της σύγχρονης μουσικής, ενώ η πορεία του συνδέθηκε και με το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ.

Για πολλούς και πολλές από εμάς, το έργο του συνδέθηκε βαθιά με την ποίηση της Κατερίνα Γώγου και μας κράτησε συντροφιά σε πολλές και καθοριστικές στιγμές της ζωής μας.

«Γι’ αυτό σου λέω.

Την άλλη φορά που θα μας ρίξουνε

να μην την κοπανήσουμε. Να ζυγιαστούμε.

Μην ξεπουλήσουμε φτηνά το τομάρι μας ρε.

Μη. Βρέχει. Δόσμου τσιγάρο».

Ένα είναι το σίγουρο: Το έργο του θα μείνει ζωντανό.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.