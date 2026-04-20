Η Νέα Αριστερά, με ανακοίνωσή της, θέτει ζήτημα αξιοπιστίας γύρω από τις εξηγήσεις που δόθηκαν για το παρελθόν του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Καββαδά. Όπως επισημαίνει, οι κυβερνητικές αναφορές παρουσιάζουν μια εκδοχή σύμφωνα με την οποία η επίμαχη επιχείρηση ιδρύθηκε από την τότε σύζυγό του το 1987, με τον ίδιο να συμμετέχει αργότερα.

Ωστόσο, η δημόσια τοποθέτηση του ίδιου του υφυπουργού φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με αυτή την εκδοχή, καθώς έχει δηλώσει ότι δημιούργησε ο ίδιος την επιχείρηση «από το μηδέν». Η αντίφαση αυτή, σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι ισχύει πραγματικά.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το κόμμα καλεί την κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις και να αποσαφηνίσει ποια εκδοχή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τονίζοντας ότι ζητήματα διαφάνειας και αξιοπιστίας είναι κρίσιμα για τη δημόσια ζωή.

Αναλυτικά η τοποθέτηση της Νέας Αριστεράς

Σε σχέση με τις εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Καββαδά, και ειδικότερα για τη δραστηριότητά του κατά το παρελθόν, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα αξιοπιστίας.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές διαρροές, το 1987, ενώ ο κ. Καββαδάς υπηρετούσε στην Αεροπορία, η τότε σύζυγός του ίδρυσε την επίμαχη επιχείρηση ως ατομική δραστηριότητα, με τον ίδιο να συμμετέχει απλώς ως μέτοχος μετά την αποστρατεία του.

Ωστόσο, ο ίδιος ο κ. Καββαδάς, σε συνέντευξή του, δήλωνε υπερήφανος:

«Δημιούργησα κυριολεκτικά από το μηδέν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμπορίας ποτών όχι μόνο στη Λευκάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Και είμαι δύο φορές υπερήφανος για το ότι χτίστηκε αυτή η επιχείρηση με σκληρή και καθημερινή δουλειά.»

Άλλο «συστήθηκε από τρίτο πρόσωπο» και άλλο «τη δημιούργησα κυριολεκτικά από το μηδέν».

Ποιος λέει την αλήθεια; Ο ίδιος ο κ. Καββαδάς ή οι κυβερνητικές πηγές που σπεύδουν να τον καλύψουν τονίζοντας ότι ζητήματα διαφάνειας και αξιοπιστίας είναι κρίσιμα για τη δημόσια ζωή.