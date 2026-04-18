«Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την επικίνδυνη αδράνεια από την πλευρά της κυβέρνησης απέναντι στον ορατό πλέον κίνδυνο εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού στη Θράκη και σε ολόκληρη τη χώρα. Παρά τις προειδοποιήσεις των ανθρώπων της κτηνοτροφίας και την εμπειρία από προηγούμενες υγειονομικές κρίσεις στον πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση εξακολουθεί να υποτιμά την κατάσταση, περιοριζόμενη σε αποσπασματικές και επικοινωνιακού χαρακτήρα ενέργειες», αναφέρει ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

«Την ώρα που είναι ορατός ο κίνδυνος ολικής καταστροφής ενός δυναμικού κλάδου της αγροτικής μας οικονομίας, οι υπουργοί επιδίδονται απλώς σε επικοινωνιακές συσκέψεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν συνιστούν πολιτική διαχείρισης κρίσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσουν την απουσία κυβερνητικής παρουσίας στο πεδίο. Η πολιτική ηγεσία όφειλε ήδη να βρίσκεται στη Θράκη, επιβλέποντας την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και να έχει ήδη διασφαλιστεί η αναγκαία ενίσχυση με κτηνιατρικό προσωπικό. Η κυβέρνηση αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά κατώτερη των περιστάσεων. Όπως στην περίπτωση της ευλογιάς των ζώων, έτσι και τώρα, αφήνει τον πρωτογενή τομέα εκτεθειμένο, με τους κτηνοτρόφους να πληρώνουν το τίμημα της αδιαφορίας και της ανικανότητας», καταλήγει η ανακοίνωση.