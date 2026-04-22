Στην εθνική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», που στηρίζει την ελληνική οικογένεια και διευκολύνει την καθημερινότητα των γονέων με βρέφη και νήπια, αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Η Υπουργός ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 27 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων, η οποία στην παρούσα φάση αφορά αποκλειστικά την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών. Όπως τόνισε, επιμελητές και επιμελήτριες από όλη τη χώρα μπορούν από τη Δευτέρα να εγγράφονται στο Μητρώο του προγράμματος, στο πλαίσιο της καθολικής εφαρμογής του.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι στο επίσημο δίκτυο φροντίδας εντάσσονται όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και άνθρωποι του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, καθώς και φοιτήτριες, προσφέροντας ένα σύγχρονο και οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Παράλληλα, επισήμανε ότι κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και τρία παιδιά, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να αλλάξουν επιμελητή, εφόσον το επιθυμούν.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Υπουργός στα αυστηρά κριτήρια ασφάλειας που διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος. Όπως εξήγησε, οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μόνο εφόσον διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας, ενώ η ένταξή τους προϋποθέτει τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση μαθημάτων πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ ή τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ώστε η φροντίδα των παιδιών να παρέχεται με όρους ασφάλειας, υπευθυνότητας και πλήρους προστασίας.

Το πρόγραμμα παρέχει ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα σε γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ σε γονείς με μερική απασχόληση ή σε αναζήτηση εργασίας. Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να ανέρχεται έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με πάνω από τρία παιδιά δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Όπως τόνισε, τα κριτήρια είναι ελαστικά και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το πρόγραμμα να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δυνατότητα συμμετοχής συνταξιούχων ως επιμελητών, διευκρινίζοντας ότι μπορούν να εργαστούν στο πρόγραμμα χωρίς καμία περικοπή ή παρακράτηση της σύνταξής τους. Με τον τρόπο αυτό, όπως σημείωσε, αξιοποιείται με θεσμικό τρόπο η εμπειρία, η διαθεσιμότητα και η προσφορά ανθρώπων που μπορούν να στηρίξουν έμπρακτα την οικογένεια.

