Το σύνθημα «σπάμε τις 50 αποχρώσεις του κομμουνισμού στη σχολή μας» ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Σάλο και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η αφίσα της ΠΑΣΠ στον χώρο του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με σύνθημα «σπάμε τις 50 αποχρώσεις του κομμουνισμού στη σχολή μας» καλώντας τους φοιτητές να ψηφίσουν την φοιτητική παράταξη του ΠΑΣΟΚ.

Χαρακτηριστική η ανάρτηση του Βασίλη Χρονόπουλου που σημειώνει πως τέτοιες ενέργειες δεν εκπροσωπούν ούτε την ιστορική φυσιογνωμία της ΠΑΣΠ ούτε τις αρχές του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι όσοι χρησιμοποιούν το όνομα και τα σύμβολα της παράταξης φέρουν ευθύνη απέναντι στα μέλη και τους υποστηρικτές της.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «έβγαλε μια απαράδεκτη αφίσα η ΠΑΣΠ στο ΕΜΠ. Την είδαμε σήμερα 21η Απριλίου. Έχει τη σημασία του και αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν σημερινή, την κατέβασαν. Δεν είναι ΠΑΣΟΚ αυτό και όσοι χρησιμοποιούν τους τίτλους και τα σύμβολα μας έχουν ευθύνη, πρωτίστως, απέναντι σε όλες και όλους μας που είμασταν στην ΠΑΣΠ και είμαστε σήμερα στο ΠΑΣΟΚ. Εύχομαι να κατάλαβαν..»

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από πλευράς ΠΑΣΠ για το συγκεκριμένο περιστατικό, ενώ σύμφωνα με αναφορές η αφίσα έχει ήδη απομακρυνθεί από τον χώρο του πανεπιστημίου.

{https://www.facebook.com/633257566/posts/10163926418387567/?rdid=EDtq0BZuFA1PMHc1#}