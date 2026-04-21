Η εσωκομματική μετωπική σύγκρουση στην ΚΟ - Ο παράγοντας «κόμμα Αντώνη Σαμαρά».

Να μειώσει τον αριθμό των γαλάζιων «ανταρτών» στις ψηφοφορίες της Τετάρτης επιχειρεί από την Δευτέρα το Μαξίμου. Κ. Χατζηδάκης, Θ. Νέζης και Μ. Μπεκίρης πρωταγωνιστούν στις παρασκηνιακές ζυμώσεις με τους διαφωνούντες βουλευτές προκειμένου να τους μεταπείσουν να υπερψηφίσουν και τις 13 άρσεις ασυλίας των συναδέλφων του. Το επιχείρημα- δίλημμα είναι ένα. «Θα δημιουργήσετε εχθρούς αφού θα φανεί ότι άλλους βουλευτές της Ν.Δ. τους αθωώνεται και άλλους τους ενοχοποιείται».

Καταλύτης η στάση του Χ. Αθανασίου

Προς αυτή την κατεύθυνση κομβικής σημασίας αναδείχθηκε η στάση του Χαράλαμπου Αθανασίου στην Επιτροπή Δεοντολογίας την Δευτέρα. Η τελική του απόφαση να ζητήσει και ο ίδιος την άρση της ασυλίας του ανέκοψε την φόρα πολλών βουλευτών που σκέφτονταν να πατήσουν πάνω στην άρνηση του Αθανασίου – διακεκριμένου πρώην δικαστικού – για να νομιμοποιήσουν την ανταρσία τους.

Διήμερο «μασάζ» στους «γαλάζιους» βουλευτές

Το «μασάζ» - σύμφωνα με το Μαξίμου- αποδίδει. Υπό την έννοια ότι δεν θα εμφανιστεί η μισή Κ.Ο. κόντρα στην επίσημη γραμμή της κυβέρνησης. Γεγονός που θα έπληττε ανεπανόρθωτα το κύρος του πρωθυπουργού.

Στο Μαξίμου ξέρουν ότι θα υπάρχουν διαρροές αλλά ευελπιστούν ότι θα είναι οι λιγότερες δυνατές. Σε μία προσπάθεια να είναι τουλάχιστον κάτω από 10. Στην πραγματικότητα όσοι μεταπείθονται είναι κυρίως οι νεότεροι και πιο πειθαρχημένοι βουλευτές αλλά και κάποιοι πιο μετριοπαθείς που ακόμη ελπίζουν σε έναν νέο ανασχηματισμό.

Οι πιο σκληροπυρηνικοί και οι μπαρουτοκαπνισμένοι βουλευτές που διαφωνούν δεν θα αλλάξουν γνώμη ή ακριβέστερα δύσκολα θα αλλάξουν γνώμη.

«Κλειδί» η δέσμευση Μαξίμου για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια

Σε μία τιτάνια προσπάθεια να μεταφερθεί η μετωπική εσωκομματική σύγκρουση για αργότερα, το Μαξίμου παίζει και το τελευταίο του «χαρτί». Διαμηνύει σε όλους – κυρίως στους 13 εμπλεκόμενους ότι θα μετέχουν όλοι στα ψηφοδέλτια ανεξάρτητα από το αν θα έχουν ή όχι τελεσιδικήσει οι υποθέσεις τους.

Με τους βουλευτές να ζητούν δημόσιες δεσμεύσεις και τα κυβερνητικά στελέχη να παραπέμπουν στην ομιλία Μητσοτάκη στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κ.Ο. στις 30 Απριλίου.

«Υποκρισία» καταγγέλλουν οι «13»

Παγιδευμένοι και οι «13» εμπλεκόμενοι βουλευτές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αφού όλοι σχεδόν αναγκάστηκαν να ζητήσουν την άρση ασυλίας τους μετά από προτροπή του Μαξίμου, κάνουν λόγο για υποκρισία.

«Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να βγαίνει η κυβέρνηση και να διαλαλεί ότι οι βουλευτές της Ν.Δ. θα ψηφίσουν ‘κατά συνείδηση’ και την ίδια ώρα να πέφτουν μονοί διπλοί για να το αποτρέψουν. Αυτή δεν είναι ψήφος ‘κατά συνείδηση΄ αλλά ‘ελεγχόμενη συνείδηση’» σχολιάζουν.

Το Σαββατοκύριακο εξάλλου τα τηλέφωνα πήραν φωτιά. Αρκετοί ήταν εκείνοι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές που μετρούσαν κουκιά. Πόσοι θα ψηφίσουν την άρση ασυλίας τους και πόσοι όχι. «Εγώ εκτιμώ ότι οι διαρροές θα είναι από 10 μέχρι 30» λέει βουλευτής η ασυλία του οποίου κρίνεται την Τετάρτη.

Άλλοι πάλι δεν τηλεφώνησαν από διακριτικότητα.

Κι αν δεν είναι πολλές οι διαρροές αναμένεται να είναι πολλές οι «γαλάζιες» αποχές.

Η μετωπική σύγκρουση Κ.Ο. – Μαξίμου μετατίθεται για τις 30 Απριλίου

Η μετωπική σύγκρουση του πρωθυπουργού με την «γαλάζια» Κ.Ο που τόσο πολύ απεύχεται το Μαξίμου δείχνει να παίρνει μικρή παράταση. Διότι το κλίμα στα βουλευτικά έδρανα διόλου δεν έχει καταλαγιάσει. Για διαφορετικούς λόγους κάθε επιμέρους εσωκομματική ομάδα βγάζει δυσφορία και δηλώνει αποφασισμένη να την καταθέσει στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κ.Ο.

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι λίγοι είναι εκείνοι που μπορεί να παίξουν την παραμονή τους στην Κ.Ο. κορώνα- γράμματα. Η ειδοποιός διαφορά από άλλες εσωκομματικές μάχες, είναι ότι τώρα υπάρχουν πράγματι βουλευτές που δεν ελπίζουν ή και δεν θέλουν να υπουργοποιηθούν. «Κάποιοι δεν θέλουν να συνδέσουν το όνομα τους με την παρακμή της κυβέρνησης. Προτιμούν να πάνε απέναντι για να επανεκλεγούν» λένε.

Η μεγάλη, επίσης, διαφορά από άλλες γαλάζιες ανταρσίες είναι ότι τώρα η πλειοψηφία της Κ.Ο. στρέφεται εναντίον του Μαξίμου. «Κάποτε τα παράπονα ήταν για επιμέρους υπουργούς ή εξωκοινοβουλευτικούς. Τώρα η ενόχληση αφορά κατευθείαν τον Κ. Μητσοτάκη και τους χειρισμούς του Μαξίμου. Χωρίς, ωστόσο, κανείς να μιλάει για λογαριασμό άλλου δελφίνου» λένε και ζητούν ριζικό ανασχηματισμό στο Μαξίμου.

Ο παράγοντας «κόμμα Σαμαρά»

Ο παράγοντας «κόμμα Σαμαρά» είναι ένας ακόμη «άγνωστος» παράγοντας στην εσωκομματική εξίσωση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο ίδιος φέρεται πλήρως ενεργοποιημένος με τα δυσαρεστημένα στελέχη της Ν.Δ. να κατακλύζουν το γραφείο του και να του ζητούν να κατέβει στις εκλογές. Ο λόγος απλός. Να έχουν εναλλακτική πρόταση αν δεν θέλουν στις εκλογές να ψηφίσουν τη Ν.Δ.

Άνθρωποι του περιβάλλοντός του λένε με σιγουριά ότι ο πρώην πρωθυπουργός προετοιμάζεται πυρετωδώς ώστε -αν το αποφασίσει- να είναι έτοιμος μετά το καλοκαίρι να ανακοινώσει κόμμα.

Για τους δυσαρεστημένους βουλευτές μία τέτοια εξέλιξη τους δημιουργεί πρόβλημα. Υπό την έννοια ότι κάθε διαφωνία τους θα εγγράφεται από το Μαξίμου ως πράξη αποστασίας.