Η αντιπολίτευση «επιμένει να μηδενίζει, να αφορίζει, να μην ξέρει τι θέλει», είπε ο Μητσοτάκης.

Κάποιοι «ενδεχομένως θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα του ‘80», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας επίθεση στην αντιπολίτευση μιλώντας στο 4ο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ηράκλειο.

Στην τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «επιμένει να μηδενίζει, να αφορίζει και να μην ξέρει τι θέλει». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην «εξαιρετική συνεργασία» της κυβέρνησης με τον περιφερειάρχη και τους δημάρχους στην Κρήτη, σημειώνοντας ότι στη σημερινή σύσκεψη κάθισαν στο ίδιο τραπέζι πολιτικοί από διαφορετικούς χώρους.

Αφήσαμε στην άκρη τους δήθεν ανταγωνισμούς και την όποια αχρείαστη τοξικότητα και συζητήσαμε για τα προβλήματα του τόπου, δεν κοιτάμε κομματικά καπέλα», είπε ο πρωθυπουργός.

Αυτό συνέχισε, είναι μια «σημαντικότατη πολιτική διαφοροποίηση μεταξύ μιας κυβέρνησης που μπορεί να έχει τα προβλήματά της, να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον και την προσοχή της στραμμένη στο αποτέλεσμα- και το αποτέλεσμα θα το κρίνετε όλοι εσείς - και μιας αντιπολίτευσης που επιμένει ουσιαστικά μόνο να μηδενίζει, να αφορίζει, να ξέρει τι δεν θέλει, αλλά να μην μπορεί να πει με καμία ακρίβεια τι είναι αυτό που θέλει. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε σίγουρα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια «διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε ένα κόμμα που έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και κάποιους που ενδεχομένως θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα του ‘80».

Μητσοτάκης: Η νησιωτικότητα μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική ευκαιρία

Στο προσυνέδριο με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους - Μεγάλα έργα και υποδομές», απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι η πρόκληση της νησιωτικότητας μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία, «εάν θέλουμε πραγματικά να τη μετατρέψουμε από ένα μειονέκτημα σε μία πραγματική ευκαιρία», δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων «όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα». «Έχουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και το σχέδιο» για να στηριχθούν τα μικρά νησιά και «να τα καταστήσουμε από άγονη γραμμή σε γόνιμο τόπο», συμπλήρωσε.

Έδωσε έμφαση σε ζητήματα όπως η προσβασιμότητα, η εκπαίδευση και η υγεία, τονίζοντας ότι «ανοίγονται πλέον πολύ μεγάλες ευκαιρίες μέσω της τεχνολογίας», ώστε να υποστηριχθούν οι πολίτες, ειδικά τους χειμερινούς μήνες.

«Προικίζουμε την Κρήτη με υποδομές για τα επόμενα 50 χρόνια», είπε σε άλλο σημείο και τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός έχει σημειώσει «εντυπωσιακή πρόοδο» και πως τα οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν πως η χώρα κινείται «στη σωστή κατεύθυνση», παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις του κλάδου.

Ανέδειξε ως βασικό στόχο τον 12μηνο τουρισμό, τονίζοντας ότι η Κρήτη «λόγω μεγέθους, ποικιλίας, πολιτισμού και των πολλών διαφορετικών προϊόντων που μπορεί να προσφέρει θα γίνει νομοτελειακά πρωταγωνίστρια» και τόνισε ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για την προσέλκυση επισκεπτών και τους χειμερινούς μήνες, μέσα από ένα διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν.

Επίσης, έκανε αναφορά στη σημασία των μεγάλων έργων υποδομής για την Κρήτη και τα οφέλη για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών, δίνοντας έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση, τον ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι που είπε ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

