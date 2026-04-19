Σήμερα Κυριακή (19/4) στις 18:00, ο Σωκράτης Φάμελλος θα παρευρεθεί στην εκδήλωση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Α’ Θεσσαλονίκης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου θα προβληθεί ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Αντίσταση και Μνήμη: Θεσσαλονίκη στα χρόνια της δικτατορίας».

«Παραμονές της μαύρης επετείου για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, ανοίγουμε τη συζήτηση για τον αντιδικτατορικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη.

Την Κυριακή 19 Απριλίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Αντίσταση και Μνήμη: Θεσσαλονίκη στα χρόνια της δικτατορίας», στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Δανέζη και σενάριο της Εριφύλης Μαρωνίτη, φωτίζει άγνωστες και σημαντικές πτυχές της αντιδικτατορικής δράσης στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας τον ρόλο της πόλης στον αγώνα κατά της χούντας και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Η παραγωγή αποτελεί πρωτοβουλία της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στον αντιδικτατορικό αγώνα όπου θα συμμετάσχουν οι:

*Κώστας Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος The Left, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

* Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, ειδικός γραμματέας του Συλλόγου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967–1974,

* Πολυμέρης Βόγλης, καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

* Μαρίνα Δανέζη, σκηνοθέτις,

* Εριφύλη Μαρωνίτη, δημοσιογράφος

