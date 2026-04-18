Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης λίγες ώρες μετά την παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη.

Η υπόθεση με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη αποδείχτηκε ότι δεν ήταν απλά ένα ζήτημα αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, καθώς υπήρξαν φωνές και εντός της Νέας Δημοκρατίας - η Ντόρα Μπακογιάννη έδωσε σήμερα τη χαριστική βολή - που ήθελαν την αποχώρησή του, με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος μέχρι χθες διερρήγνυε τα ιμάτιά του ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, τελικά να ανακοινώνει σήμερα την παραίτησή του.

«Με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού», τονίζει στην επιστολή παραίτησής του.

Προηγήθηκε η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη το πρωί του Σαββάτου, μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Mega.

«Η ιστορία αυτή έχει κόστος για εμάς και μας έχει στεναχωρήσει» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη και συμπλήρωσε πως «είναι σαφές παράτυπο ότι έχει γίνει. Θα δούμε την εξέλιξη. Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά ο Μακάριος Λαζαρίδης. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα θα πρέπει να διευκολύνει το κόμμα και να παραιτηθεί. Το λέω και για προστατεύσει και τον εαυτό του, φαίνεται πως είναι υπό πίεση».

«Με στεναχωρεί περισσότερο ότι έχουμε κάνει αγώνα να φέρουμε νέους πίσω. Θολώνει το μήνυμα της αξιοκρατίας που θέλει να περάσει η κυβέρνηση» πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όλη η δήλωση παραίτησης του Μακάριου Λαζαρίδη:

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.



Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.

Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το "πόθεν έσχες" μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».