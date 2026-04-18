Σε μια τοποθέτηση με σαφείς αιχμές για τη στάση που θα έπρεπε να τηρηθεί προχώρησε η Ντόρα Μπακογιάννη σχετικά με την υπόθεση που έχει προκύψει με τον νεοδιορισθέντα υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριο Λαζαρίδη και τα εκπαιδευτικά του προσόντα.

Η Ντόρα Μπακογιάννη ζήτησε την παραίτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριου Λαζαρίδη, επισημαίνοντας ότι θα όφειλε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Μιλώντας το πρωί στο Mega, υπογράμμισε ότι η παραμονή του στη θέση δημιουργεί πολιτικό βάρος.

«Η ιστορία αυτή έχει κόστος για εμάς και μας έχει στεναχωρήσει» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη και συμπλήρωσε πως «είναι σαφές παράτυπο ότι έχει γίνει. Θα δούμε την εξέλιξη. Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά ο Μακάριος Λαζαρίδης. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα θα πρέπει να διευκολύνει το κόμμα και να παραιτηθεί. Το λέω και για προστατεύσει και τον εαυτό του, φαίνεται πως είναι υπό πίεση».

«Με στεναχωρεί περισσότερο ότι έχουμε κάνει αγώνα να φέρουμε νέους πίσω. Θολώνει το μήνυμα της αξιοκρατίας που θέλει να περάσει η κυβέρνηση» πρόσθεσε.

Σε δημόσια τοποθέτησή του την Πέμπτη (16/4/2026), ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με το πτυχίο του και την πρόσληψή του στο παρελθόν ως επιστημονικός συνεργάτης. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη για τον τόνο προηγούμενων δηλώσεών του.

