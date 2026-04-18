Πώς διαμορφώνεται η δομή των συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού- Οι παρεμβάσεις του το επόμενο διάστημα.

Πυκνώνουν καθημερινά οι συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται στο «στρατηγείο» του Αλέξη Τσίπρα, στη λεωφόρο Αμαλίας, όπου έχει ήδη σχηματιστεί η βασική ομάδα που θα τρέξει τις εξελίξεις, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα το νέο πολιτικό υποκείμενο του πρώην πρωθυπουργού, να λάβει «σάρκα» και οστά.

Στον «πρωινό καφέ» του Αλέξη Τσίπρα μετέχουν παλιοί, αλλά και νέοι συνεργάτες, με σκοπό να μπορέσουν να είναι έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και εκείνο των πρόωρων εκλογών. Παράλληλα, ο κ.Τσίπρας, αναμένεται να προχωρήσει σε νέες δημόσιες παρεμβάσεις, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της πολιτικής του κίνησης.

«Πρωινός καφές» και στο βάθος κεντρικό «όργανο»

Όλο το προηγούμενο διάστημα, ο πρώην πρωθυπουργός είχε αφιερωθεί στις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» ανά την Ελλάδα. Σταδιακά, το επιτελείο στη λεωφόρο Αμαλίας άρχισε να διευρύνεται και πλέον, έχει καταλήξει στον βασικό πυρήνα των συνεργατών του.

Από την Μεγάλη Εβδομάδα, κιόλας, από τα γραφεία περνούσε αρκετός κόσμος και πραγματοποιούνταν εκτεταμένες -για την εποχή- συσκέψεις με πρόσωπα τα οποία θα βρίσκονται δίπλα του στο νέο εγχείρημα. Παράλληλα, όμως, σχηματοποιήθηκε και ο λεγόμενος «πρωινός καφές», δηλαδή η βασική ομάδα με την οποία ο Αλέξης Τσίπρας συνεννοείται για τα ζητήματα της καθημερινότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.gr, καθημερινά -σχεδόν- δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό βρίσκονται αρκετοί από τους γνωστούς στενούς του συνεργάτες, όπως ο διευθυντής του γραφείου του, Μιχάλης Καλογήρου και το «δεξί» του «χέρι», Γιάννα Πεππέ, αλλά και ο Γιώργος Βασιλειάδης. Επίσης, υπάρχουν νέες «αφίξεις», όπως ο Κώστας Τούμπουρος, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης και ο Γρηγόρης Θεοδωράκης.

Παράλληλα, οι Γιώργος Βασιλειάδης, Μίλτος Χατζηγιαννάκης και Γρηγόρης Θεοδωράκης, έχουν αναλάβει να «τρέξουν» τα οργανωτικά ζητήματα του νέου φορέα, με σκοπό να είναι όλα έτοιμα άμεσα, ακόμα και σε περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές.

Σύμφωνα, πάντως, με τις ίδιες πηγές, σύντομα θα δημιουργηθεί και δεύτερο, πιο διευρυμένο «όργανο», το οποίο θα μοιάζει με «Πολιτική Γραμματεία» και θα απαρτίζεται από περίπου 20 άτομα – γεγονός που δείχνει ότι ο νέος φορέας θα αποκτήσει χαρακτηριστικά κόμματος, αρκετά πριν από την επίσημη ανακοίνωση του.

Από εκεί και πέρα, εκτός από τη Θεώνη Κουφονικολάκου, που έχει ήδη αναλάβει υπεύθυνη επικοινωνίας του Ινστιτούτου, αναζητούνται πρόσωπα που θα στηρίξουν επικοινωνιακά το εγχείρημα. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν επαφές με πρόσωπα που προέρχονται από την ευρύτερη παράταξη και όχι από την πάλαι ποτέ «κυβερνώσα Αριστερά».

Διαρκείς παρεμβάσεις

Μέσα σε αυτό το κλίμα, εν αναμονή της διακήρυξης του Γιώργου Σιακαντάρη για τη σύγκληση της Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας και της Οικολογίας, ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να «πυκνώσει» κατά πολύ τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Την Τρίτη, θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή, «Γιάννης Μπουτάρης: Η Πολιτική Αλλιώς», δίπλα σε δυο «πράσινους» δήμαρχους. Τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στου Δελφούς, όπου θα μιλήσει στο Delphoi Forum – αμέσως μετά την παρέμβαση της ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι. Οι παρουσιάσεις τις «Ιθάκης» θα κλείσουν στο Ηράκλειο και στην Καλαμάτα, ενώ είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί και μια εκδήλωση του Ινστιτούτου, στον Βόλο.

Πάντως, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρει ότι η κεντρική ετήσια εκδήλωση του Ινστιτούτου, θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Κύπρο και όχι στην Αθήνα, στη «σκιά» του πολέμου που έζησε η Μέση Ανατολή.