Διακριτικές αποστάσεις από τον Άδωνι Γεωργιάδη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη χθεσινή επίθεση του υπουργού κατά της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως, Πόπης Παπανδρέου.

«Δεν πρέπει επ ουδενί να στρεφόμαστε επιθετικά κατά της Δικαιοσύνης. Το να βάζουμε ερωτήματα στο τραπέζι, είναι άλλο θέμα», τόνισε ο Π. Μαρινάκης, μιλώντας στον ANT1.

«Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, ποτέ, να διανοηθούμε, είτε είμαστε κυβέρνηση είτε είμαστε αντιπολίτευση, να στραφούμε κατά της Δικαιοσύνης. Ό,τι πει η Δικαιοσύνη, για να μπορούμε να έχουμε μια ελάχιστη αξιοπιστία ως πολιτικό σύστημα, μας αρέσει δεν μας αρέσει πρέπει να γίνεται αποδεκτό. Γιατί αν φθάσουμε στο σημείο να κάνουμε ό,τι κάνουν σχεδόν όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοί μας, να στρεφόμαστε κατά της Δικαιοσύνης, τότε δεν έχουμε κανένα καταφύγιο», πρόσθεσε.

«Δεν τίθεται θέμα κατά της όποιας εισαγγελέως»

«Ότι υπάρχουν εύλογα ερωτήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προδικάζουμε μία κρίση, υπάρχουν. Άρα δεν τίθεται θέμα κατά της όποιας εισαγγελέως. Εγώ μιλώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε καμία περίπτωση αυτός ο πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση δεν θα στραφεί κατά της Δικαιοσύνης και δεν θα θέσει θέμα κατά της Δικαιοσύνης», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Όπως είναι αυτονόητο το "καμία στοχοποίηση" για τη Δικαιοσύνη, πρέπει να είναι αυτονόητο το "καμία καταδίκη" και καμία στοχοποίηση για τους ανθρώπους που αίρεται η ασυλία τους για να παρέχουν εξηγήσεις», ανέφερε.

«Διοικητικό» το θέμα Λαζαρίδη - «Επρεπε να κάνει από την πρώτη στιγμή» αυτό που έκανε χθες

Κληθείς να σχολιάσει την υπόθεση με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετακύλισε την ευθύνη αποκλειστικά στους... υπηρεσιακούς που έλεγξαν τα έγγραφα του κ. Λαζαρίδη και ενέκριναν την πρόσληψή του: «Σίγουρα μπορούσε να προσληφθεί ως μετακλητός, τίθεται ένα θέμα διοικητικά. Ο κύριος Λαζαρίδης κατέθεσε κάποια έγγραφα για να προσληφθεί ως μετακλητός και οι υπηρεσιακοί, απ' ό,τι φαίνεται, για να λέει και ο ίδιος "θα γυρίσω πίσω τα παραπάνω", τα αξιολόγησαν με έναν τρόπο που δεν έπρεπε και τον έβαλαν σε μια βαθμίδα που δεν έπρεπε να τον βάλουν. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε εμείς να το αξιολογήσουμε γιατί δεν ήμασταν στη συγκεκριμένη υπηρεσία...».

Επανέλαβε ότι ο βουλευτής Καβάλας δεν έπρεπε να προσληφθεί στη συγκεκριμένη βαθμίδα, προσθέτοντας ότι «καλά έκανε, και έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη στιγμή, να πει ότι τα παραπάνω πρέπει να γυρίσουν πίσω. Και για μένα πολύ καλά έκανε και είπε ό,τι είπε για το ύφος του. Είναι ανθρώπινο πολλές φορές, όταν πιέζεσαι, όταν στοχοποιείσαι... Είναι και αυτό στο πλαίσιο της στοχοποίησης πολλές φορές».

«Πρέπει να σκεφτόμαστε όταν έχουμε δημόσιο λόγο, όσο πιεσμένοι και να είμαστε, ότι απαντάμε στην κοινωνία και πρέπει να προσέχουμε πολύ. Το ύφος πολλές φορές έχει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την ουσία του θέματος», πρόσθεσε.

