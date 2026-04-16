«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι και κανένας σοβαρός θεσμός. Καινούργιος θεσμός, 3 ετών, είναι. Ένας απλός νόμος είναι, αύριο ψηφίζουμε και τέρμα» δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Όταν ένας εν ενεργεία υπουργός χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «μη σοβαρό θεσμό» και κατηγορεί την εντεταλμένη εισαγγελέα ότι «εκβιάζει» για την ανανέωση της θητείας της, επειδή διερευνά δικογραφίες που αφορούν κυβερνητικά στελέχη, τότε καταγράφεται ωμή απόπειρα εκφοβισμού και απαξίωσης της Δικαιοσύνης« αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Γεωργιάδη.

Χαρακτηρίζει τα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδηςως «ακόμη μια ευθεία και επικίνδυνη επίθεση στη Δικαιοσύνη και στο Κράτος Δικαίου. Η θητεία της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως ανανεώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 για πέντε χρόνια ως το 2030».

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει στην ανακοίνωση του σημειώνοντας πως «όταν, μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης προεξοφλεί ότι οι υποθέσεις «θα πάνε στο αρχείο», ουσιαστικά επιχειρεί να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη και να καθοδηγήσει την έκβαση της έρευνας. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη όταν οι ίδιες δηλώσεις αμφισβητούν ευθέως έναν ευρωπαϊκό θεσμό, που διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες και έχει θεσμική ανεξαρτησία, όπως υπενθυμίζουν ακόμη και οι δικαστικές ενώσεις της χώρας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ βάλλει κατά της κυβέρνησης λέγοντας πως «δεν μπορεί να κρύβεται όταν υπουργός τους είναι κατά συρροή υβριστής των ευρωπαϊκών θεσμών. Η ευθύνη για τέτοιες συμπεριφορές καθίσταται συλλογική και πολιτική».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «η γραμμή είναι πλέον ξεκάθαρη: όποιος ερευνά, στοχοποιείται - όποιος αποκαλύπτει, λοιδορείται. Πρόκειται για ένα βαθύ θεσμικό σκάνδαλο και ζητούνται θεσμικά αντίβαρα και πολιτική αλλαγή προκειμένου οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, σε όποια καρέκλα κι αν κάθονται».

Σημειώνεται πως οι δηλώσεις Γεωργιάδη προκάλεσαν την αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Οι δηλώσεις Γεωργιάδη

«Όταν είδα τη δικογραφία, σας μιλάω ειλικρινά, πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω "αδελφέ, αυτό δεν είναι δικογραφία, εδώ κάτι παίζεται τώρα"», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Action24, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, λέγοντας ότι με τη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «θέλει να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της» - αγνοώντας (;) ότι η θητεία της ανανεώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο για 5 χρόνια. «Το άλλο που μπορώ να σκεφτώ, είναι ότι έχουμε βάλει μια άσχετη εισαγγελέα, που δεν ξέρει από νομικά», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

«Ξεκίνησε η ιστορία ότι θα στείλει η κ. Παπανδρέου δικογραφία στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Σεπτέμβριο. Τελικά (ήρθε) το Πάσχα η δικογραφία. Πρώτο φάουλ. Είσαι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θες να φέρεις μια δικογραφία που ξέρεις ότι έχιε πολιτικό ενδιαφέρον, το πρώτο που πρέπει να ξέρεις είναι ότι δεν κάνεις διαρροή. Δεν το κατάφερε, της διέφυγε...(...)», είπε αρχικά.

«Δεύτερον: τι θα πει φέρνω δικογραφία σε δόσεις στη Βουλή; Κυρία εισαγγελέα, δικογραφία σε δόσεις; Αν θέλει να φτιάξει ένα κυβερνητικό σχήμα ο πρωθυπουργός, μπορεί; Δηλαδή, τη σύνθεση της κυβέρνησης στην Ελλάδα, θα την αποφασίσει η κ. Παπανδρέου και η κ. Κοβέσι; Είναι λογικό αυτό;», πρόσθεσε.

«Ένας νόμος είναι, τον ψηφίζουμε και τέλος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

«Το αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας είναι τεράστιο ζήτημα. Αν το έκανε αυτό, θα ήταν και βαθιά αντιευρωπαϊκό. Θα έθετε σοβαρό ζήτημα παραμονής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι και κανένας σοβαρός θεσμός. Καινούργιος θεσμός, 3 ετών, είναι. Ένας απλός νόμος είναι, αύριο ψηφίζουμε και τέρμα. Δεν θα τη βάλουμε πάνω από την ελληνική δημοκρατία και τον ελληνικό λαό», υπογράμμισε.

«Πολιτικά παιχνίδια από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απαγορεύονται», τόνισε.

