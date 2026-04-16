Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στον Μακάριο Λαζαρίδη, κάνοντας λόγο για «ομολογία» ενοχής για τον διορισμό τους μετά από δύο εβδομάδες υπεκφυγών και ψευδών δηλώσεων.

Όπως αναφέρεται «Τελικά είχαμε δίκιο σε όλα για τον Μακάριο Λαζαρίδη. Μετά από δύο βδομάδες υπεκφυγών και ψεμάτων, σήμερα ομολόγησε. Είναι απατεώνας και παράνομος πλέον και με δική του δήλωση: «Ζητώ ο ίδιος τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις θέσεις του κόμματος και τονίζεται ότι «δεν μπορεί να είναι μέλος της κυβέρνησης ένας κατά συρροή ψεύτης».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhuhz0otoayx?integrationId=40599y14juihe6ly}