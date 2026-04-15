Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μετέβη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ της Τετάρτης, 15/04.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος», όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Μετά το πέρας της συνάντησης, κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μεταβεί και το πρωί στον Ευαγγελισμό, λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του Γιώργου Μυλωνάκη.

Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε νωρίτερα ο γιατρός που χειρούργησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης που έκανε την επέμβαση στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο έπειτα από ρήξη ανευρύσματος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι κρίσιμες.

Όπως είπε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης στον ΑΝΤ1, «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι». Τόνισε ότι καθαρή εικόνα για την κατάστασή του θα έχουν οι γιατροί αφού περάσουν 10 ημέρες. «Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», εξήγησε. «Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως», είπε ο κ. Αρχοντάκης που δήλωσε ικανοποιημένος από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε.

