Στην εντατική του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» με συμπτώματα εγκεφαλικού ανευρύσματος νοσηλεύεται ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη που νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό με συμπτώματα εγκεφαλικού ανευρύσματος. Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, το κόμμα εύχεται περαστικά και ταχεία αποκατάσταση της υγείας του, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του και προς τους οικείους του.

Γιώργος Μυλωνάκης: Στην ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» με εγκεφαλικό ανεύρυσμα

Σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν «σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός", μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη», αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο εμβολισμός του θρόμβου που του προκάλεσε το ανεύρυσμα. Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική ιατρική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται για την απόφραξη παθολογικών αγγείων, ανευρυσμάτων ή αγγειακών δυσπλασιών, καθώς και για τη διακοπή της αιμάτωσης σε όγκους.

Υπενθυμίζεται πως ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Με την άφιξή του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Στη συνέχεια διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.

