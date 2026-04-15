Στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, αλλά και στην πορεία της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε σήμερα (15/04) ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Σακελλαρίδης ανέφερε αρχικά τα εξής για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη:

«Ο κ. Λαζαρίδης διαρκώς ψεύδεται»

«Το θέμα του κ. Λαζαρίδη έχει λάβει μια τροπή που δεν έπρεπε να την έχει λάβει. Η τροπή που έχει πάρει αυτή η συζήτηση την έχει τροφοδοτήσει ο ίδιος και την τροφοδοτεί και καθημερινά με έναν τρόπο εξαιρετικά προκλητικό. Το θέμα δεν είναι το πτυχίο που έχει κι αν αυτό συνάδει με την υπουργική του θέση ή με το βουλευτικό του αξίωμα προφανώς κανένας δεν αντιλέγει ότι κάποιος μπορεί να γίνει βουλευτής ή υπουργός χωρίς να έχει απαραίτητα κάποιο πτυχίο, το ζήτημα είναι ότι ο κ. Λαζαρίδης διαρκώς ψεύδεται και ψεύδεται για ζητήματα τα οποία έχουνε να κάνουνε με μια θέση την οποία κατέλαβε στο δημόσιο η οποία είχε συγκεκριμένα προσόντα και αμειβόταν με βάση αυτά τα προσόντα. Το γεγονός δηλαδή ότι αμείφθηκε από το δημόσιο με βάση τη θέση του ειδικού επιστήμονα η οποία είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και όχι μετακλητού-ψέμα δηλαδή αυτό που είπε ο κ. Λαζαρίδης- και είναι μια θέση η οποία απαιτεί και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είναι κάτι τον οποίο τον αφήνει έκθετο και ανοίγει κι ένα ζήτημα για το αν θα πρέπει να επιστραφούνε χρήματα αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές τις οποίες είχε λάβει με βάση αυτή τη θέση ο κ. Λαζαρίδης και φυσικά τίθεται ένα ζήτημα κατά πόσο μπορεί να παραμένει στην κυβέρνηση ένας άνθρωπος ο οποίος όχι απλώς ψεύδεται συστηματικά ταυτόχρονα προκαλεί γύρω από αυτή την παρατυπία την οποία είχε κάνει.

«Ευθύνη όλων μας η πορεία της αριστεράς»

Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά της αντιπολίτευσης, ο κ. Σακελλαρίδης υποστήριξε πως «υπάρχει μια μεγάλη κρίση αξιοπιστίας συνολικά για την αντιπολίτευση», προσθέτοντας πως «πληρώνουμε αμαρτίες -συνολικά ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος- του παρελθόντος, οι οποίες έχουν αποκόψει τα ευρύτερα ακροατήρια που παραδοσιακά εμφορούνταν από προοδευτικές και αριστερές ιδέες, ένας κόσμος που εμπιστεύτηκε και κινητοποιήθηκε για την Αριστερά και σήμερα βλέπουμε ότι ο κόσμος κατεβάζει ρολά στα αυτιά του όταν διατυπώνεται ένας πολιτικός λόγος. Δεν είναι μόνο ο κ. Τσίπρας, του αντιστοιχεί ένα μερίδιο της ευθύνης όμως θεωρώ ότι θα ήτανε λάθος να τα χρεώνουμε όλα στον Τσίπρα. Προφανώς αυτό είναι μια ευθύνη όλων μας και αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι πως μπορεί να ξεπεραστούν αυτά τα «ρολά στα αυτιά».

Συνεχίζοντας, ο κ. Σακελλαρίδης είπε πως το ζήτημα για τον προοδευτικό χώρο -και κατ΄ επέκταση για την Αριστερά- είναι πώς μπορεί να υπάρξει μια πολιτική ανατροπή για να πέσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Αυτό το ερώτημα θα έπρεπε να το απαντήσει και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Αν θέλουμε να υπάρξει αυτή η πολιτική αλλαγή το ερώτημα θα έπρεπε να είναι γιατί το ΠΑΣΟΚ κι ο κ. Τσίπρας δεν συζητάνε να υπάρξει μια κοινή αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης το οποίο αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα έπρεπε να επανατοποθετηθούμε όλοι μας απέναντι σε ένα διαφορετικό διακύβευμα».

«Βιώσιμη» η πορεία της Νέας Αριστεράς

Επιπρόσθετα, ο κ. Σακελλαρίδης τόνισε πως είναι «βιώσιμη η πορεία της Νέας Αριστεράς μέσα από μια συνολική επανατοποθέτηση στα ζητήματα της πολιτικής της στρατηγικής. Δηλαδή μια αποσαφήνιση του πολιτικού της στίγματος, μια αποσαφήνιση της πολιτικής της ταυτότητας, μία αποσαφήνιση του δικού της πολιτικού λόγου και αυτό θεωρώ ότι θα μπορέσει να γίνει αντιληπτό κι από τον κόσμο. Η Νέα Αριστερά είναι ένα κόμμα που έχει πραγματική και ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα γιατί λέει πράγματα που δεν λένε τα άλλα κόμματα».

Ακολούθως, ο κ. Σακελλαρίδης υπογράμμισε πως είναι «απολύτως ρεαλιστικό» να συνεχίσει να υπάρχει η Νέα Αριστερά ως αυτόνομο κόμμα, αλλά «μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, όπου η Νέα Αριστερά θα δώσει τη δική της μάχη, θα επενδύσει στην αυτόνομη παρουσία της, θα μιλήσει με καθαρό πολιτικό τρόπο απέναντι στα μείζονα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και θα μπορέσει να επανασυνδεθεί ξανά με ένα ευρύτερο εκλογικό ακροατήριο το οποίο κάποτε είχε πιστέψει στην Αριστερά και σήμερα έχει γυρίσει την πλάτη του στην πολιτική ή βρίσκει καταφύγιο σε κόμματα αντι-πολιτικά και λαϊκίστικά. Θεωρώ ότι η Νέα Αριστερά έχει τη δυνατότητα να πετύχει αυτό το στόχο, δεν είναι εύκολο αλλά είναι μια προσπάθεια που θα την κάνουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ερωτηθείς αν είναι ανοιχτή η Νέα Αριστερά σε μια συνθήκη ζύμωσης με το ΠΑΣΟΚ, τον κ. Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς ώστε να υπάρξει μια συστράτευση, ο κ. Σακελλαρίδης εμφανίστηκε θετικός σε αυτό το ενδεχόμενο, «γιατί θα άλλαζε το διακύβευμα». Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν τίθεται επί αυτής της βάσης αυτή η συζήτηση αλλά είναι μια κούρσα κι ένας ανταγωνισμός μεταξύ του κυοφορούμενου κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα βγει δεύτερος. Το ποιος θα βγει δεύτερος δεν αφορά την κοινωνία και δεν αφορά κι εμάς στη Νέα Αριστερά, κατέληξε ο κ. Σακελλαρίδης.