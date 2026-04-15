Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην ΕΛ.ΑΣ., συνολικά 50 ατόμων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και την ενίσχυση της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Μέσων, της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Δικτύων και της Διεύθυνσης Διοικητικης Υποστήριξης.

Ειδικότητες: ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων, ΔΕ Αμαξωμάτων (Φανοποιών), ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Ψυκτικών, ΔΕ Ξυλουργών, ΔΕ Βαφέων Αμαξωμάτων, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, ΔΕ Γραφικών Τεχνών, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών, ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτρονικών, ΔΕ Υπαλλήλων Αναψυκτηρίου ή Μπαρ, ΥΕ Τραπεζοκόμων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ως ακολούθως: α) για την Αθήνα στη διεύθυνση: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6922318) και

β) για τη Θεσσαλονίκη στη διεύθυνση: Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Εφαρμογών Βόρειας Ελλάδας, Νέα Ραιδεστός Τ.Κ. 570 01 – Θέρμη Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6922318), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77- ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6922318).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, στον διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), στα καταστήματα της Υπηρεσίας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στους χώρους των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Αχαρνών, Καλλιθέας και Θέρμης, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στις ανωτέρω διευθύνσεις, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας την διαδρομή: Ενημερωτική Πύλη → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων-Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) → Έντυπα, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).