Πολλές συζητήσεις στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη αναμένεται να προκαλέσει η παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή, «Γιάννης Μπουτάρης: Η Πολιτική Αλλιώς», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη», η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη.

Ο λόγος που θα συζητηθεί τόσο πολύ η συγκεκριμένη βιβλιοπαρουσίαση, είναι η σύνθεση του πάνελ των ομιλητών, καθώς σε αυτό θα συνυπάρξει ο Αλέξης Τσίπρας, με τον Χάρη Δούκα και τον Γιάννη Μώραλη, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει «δυσφορία» στη Χαριλάου Τρικούπη.

Μια συνύπαρξη, πολλές κουβέντες

Η σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τον αείμνηστο πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, δεν ήταν πάντα οι καλύτερες δυνατές. Ωστόσο, από το 2016 και μετά, οι δύο άνδρες είχαν αναπτύξει μεταξύ τους μια καλή «χημεία», έχοντας βρει τον τρόπο να συνεννοούνται. Σε σημείο, που ο πρώην πρωθυπουργός είχε το 2018 επιβάλει de facto τη στήριξη του Μπουτάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, για τις εκλογές του 2019 – ασχέτως αν μετά δεν διεκδίκησε Τρίτη θητεία, ο τελευταίος.

Ήταν μια σχέση τίμια και από τις δύο πλευρές. Ο Μπουτάρης είχε στηρίξει τις προσπάθειες για τη λύση του «Μακεδονικού» μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά ουδέποτε προσποιήθηκε τον «οπαδό» του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση από την κυβέρνηση.

Όπως και να έχει, ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Είτε κάποιος συμφωνούσε, είτε διαφωνούσε πολιτικά μαζί του. Επομένως, δεν αποτελεί είδηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι μεταξύ των ομιλητών σε ένα βιβλίο που ασχολείται με τον Γ.Μπουτάρη.

Αυτό που αναμένεται να προκαλέσει πολλές συζητήσεις στη συγκεκριμένη βιβλιοπαρουσίαση, είναι ότι εκτός του Αλέξη Τσίπρα, στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν δύο «πράσινοι» δήμαρχοι, οι Χάρης Δούκας και Γιάννης Μώραλης, γεγονός που σίγουρα δεν θα αρέσει στη Χαριλάου Τρικούπη.

Είναι σαφές ότι και οι δύο είναι ΠΑΣΟΚ - ο Δούκας με μεγαλύτερη συμμετοχή στο εσωκομματικό πεδίο, ο Μώραλης με μικρότερη- και πως δεν σκοπεύουν να στηρίξουν το νέο εγχείρημα Τσίπρα. Ωστόσο, η συνύπαρξη τους θα δώσει ένα μήνυμα ότι ο προοδευτικός χώρος μπορεί να συζητάει και να συνυπάρχει. Ειδικά σε αυτή την περίοδο όπου η κυβερνητική αλαζονεία έχει «χτυπήσει ταβάνι».

Αν και σε αυτή την περίπτωση δύσκολα θα υπάρξουν ακόμα και παρασκηνιακές «γκρίνιες» από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάρα πολύ πρόσφατα, υπήρξε «ποινικοποίηση» της εμφάνισης ενός στελέχους του ΠΑΣΟΚ, σε παρουσίαση βιβλίου.

Αναφερόμαστε στη συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη, στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη, η οποία και οδήγησε στη σύγκρουση τον γνωστό θεσσαλονικιό με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με αποτέλεσμα ο πρώτος να αποχωρήσει από τη Χαριλάου Τρικούπη προ ολίγων ημερών.