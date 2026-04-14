Επίθεση στην κυβέρνηση για την κατάσταση στους θεσμούς, τη λειτουργία του κράτους και την πορεία του δημοσίου πανεπιστημίου εξαπέλυσε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη, τονίζοντας ότι πίσω από τα μεγάλα λόγια περί αξιοκρατίας, διαφάνειας και αριστείας κρύβεται μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Ο Νικόλας Φαραντούρης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πρακτική διαψεύδει καθημερινά τις διακηρύξεις περί αξιοκρατίας και διαφάνειας, επισημαίνοντας ότι η σημερινή εικόνα αποτυπώνει ακριβώς το αντίθετο. Με αιχμηρή φρασεολογία, ανέφερε ότι «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι», αποδίδοντας ευθέως την ευθύνη στον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, άφησε αιχμές και για δυνάμεις της αντιπολίτευσης και πρόσωπα που επίσης δεν πίστεψαν ποτέ ούτε στην αξιοκρατία ούτε στην αριστεία, παρά τις κατά καιρούς διακηρύξεις τους.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής σημείωσε ότι όσοι έδωσαν μάχη για την υπεράσπιση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου απέναντι στην υποβάθμισή του, βρίσκονται σήμερα απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που, όπως είπε, δεν ενισχύουν την ποιότητα και την αξιοκρατία, αλλά αντίθετα εντείνουν την απαξίωση των θεσμών και της δημόσιας εκπαίδευσης.

«Αυτό που υπηρετείται σήμερα είναι η αδιαφάνεια, η υποβάθμιση των θεσμών, η υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου και, κυρίως, η υποτίμηση της κρίσης του ελληνικού λαού» καταλήγει ο Έλληνας ευρωβουλευτής και πανεπιστημιακός.

