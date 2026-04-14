Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη.

Την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης - την οποία ανέλαβε στον πρόσφατο ανασχηματισμό - ζητά η αντιπολίτευση, με αφορμή το «άφαντο» πτυχίο του βουλευτή Καβάλας, ο οποίος το 2007 κατείχε θέση ειδικού επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας χωρίς να διαθέτει τον απαραίτητο τίτλο σπουδών από ΑΕΙ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορεί τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι «τον κρατάει υφυπουργό, παρότι αποκαλύφθηκε ότι είναι απατεώνας», τονίζοντας ότι «Με όλα όσα αποκαλύπτονται κάθε μέρα και με τόσα σκάνδαλα διαφθοράς, αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί. Αυτό θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σ. Φάμελλου:

Φτάνει πια!

Εδώ και μία βδομάδα όλη η Ελλάδα ξέρει ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης εξαπάτησε το ελληνικό Δημόσιο για να προσληφθεί παράνομα το 2007 σε υπουργείο ως επιστημονικός σύμβουλος, ενώ δεν έχει πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να εισπράττει τόσα χρόνια παράνομα μισθό με προσόν την κομματική ταυτότητα της ΝΔ. Και έχει προσβάλει και εξαπατήσει τους Έλληνες πολίτες με αναρτήσεις ότι δήθεν έχει σπουδάσει σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τον κρατάει υφυπουργό, παρότι αποκαλύφθηκε ότι είναι απατεώνας. Κάθε μέρα που περνά με αυτή την κυβέρνηση, ευτελίζεται κάθε έννοια Δικαίου και Αξιοκρατίας. Γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ βάζει πλάτη σε όλες αυτές τις απατεωνιές. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπόλογος. Δεν μπορεί να παριστάνει τον ανήξερο, όταν η αξιοπιστία της κυβέρνησης καταρρέει και η χώρα ευτελίζεται στο εξωτερικό. Ήταν δική του επιλογή να στήσει αυτό το καθεστώς, με δήθεν «άριστους» όπως ο Λαζαρίδης, ο Κοντολέων, ο Διαματάρης, κ.α. Με όλα όσα αποκαλύπτονται κάθε μέρα και με τόσα σκάνδαλα διαφθοράς, αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί. Αυτό θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Αλλά στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δεν διώχνουν ούτε τον Λαζαρίδη μετά από τόσες αποκαλύψεις. Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα.

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση καλείται επισήμως να πάρει θέση για τον κ. Λαζαρίδη

Εντονη είναι και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση. «Τι γραμμάτια ξεπληρώνει στον κ. Λαζαρίδη και τον καλύπτει παρά την εκ μέρους του παραδοχή των αποκαλύψεων;», τονίζει σε ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Οι μέρες του Πάσχα πέρασαν και το κρυφτό τελείωσε τόσο για τον κ. Λαζαρίδη όσο και για τον κ. Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση καλείται επισήμως δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να πάρει θέση αν ο κ. Λαζαρίδης θα παραμείνει μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την ομολογία του οτι κατείχε θέση Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007 χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής και όχι ΑΕΙ. Με άλλα λόγια, πληρωνόταν απο το δημόσιο χωρίς να το δικαιούται, όπως ο ίδιος δήλωσε δημόσια. Ο Πρωθυπουργός της "αριστείας" θα δώσει συγχωροχάρτι για τις "υπηρεσίες" του κ. Λαζαρίδη που πρωταγωνιστεί στην τοξικότητα για να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα; Τι γραμμάτια ξεπληρώνει στον κ. Λαζαρίδη και τον καλύπτει παρά την εκ μέρους του παραδοχή των αποκαλύψεων; Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει καθ' ομολογία του εξαπατήσει το δημόσιο;